На ЗСУ: на Банковій розглядають можливість введення нового виду податків

Грудень, 28 в 15:40

В Україні розглядають можливість запровадження нового виду податків, що піде на фінансування Збройних сил України.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.

Він підкреслив, що наразі Україна перебуває у стані війни, яку потрібно фінансувати лише нам. Так, всі військові видатки бюджету фінансуються виключно за рахунок платників податків.

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— Тому, будем розглядати питання введення певного податку на Збройні сили, формулу його проговорюємо, аналізуємо зараз. Але будь-який платник повинен розуміти, що кожна гривня, яку він не заплатив – це кошти, які були забрані у наших військових, – сказав Шурма.

Також Шурма продовжує наполягати на податковій реформі 10-10-10, де йдеться про зниження до 10% ставок ПДВ, податку на прибуток та податку на доходи фізосіб.