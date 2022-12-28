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Факти / Україна / Економіка

Що чекає на іпотечний ринок в Україні: прогноз НБУ

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Іпотека

Нацбанк прогнозує, що іпотечний ринок залишатиметься малоактивним до завершення війни. Там пов’язують це із високими ризиками, які впливають на ринок.

Про це повідомляється у звіті НБУ про фінансову стабільність за грудень 2022 року.

Так, нове іпотечне кредитування майже не здійснювалося, починаючи з березня і закінчуючи вереснем 2022 року, позички були поодинокими.

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На вересень-жовтень було видано понад 100 іпотечних кредитів. Їхній середній обсяг – 1 млн грн, майже всі – на вторинному ринку.

Зазначається, що дещо підвищити попит на іпотеку зможуть держпрограми підтримки кредитування – Доступна іпотека та єОселя, які пропонують знижені відсоткові ставки – 7% та 3% річних відповідно.

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