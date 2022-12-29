Грудень, 29 в 12:46

Сьогодні, 29 грудня, офіційний курс євро становить 38,94 грн. Днем раніше європейська валюта коштувала 38,88 грн.

Таким чином Національний банк України підвищив вартість євро на 6 коп.

Офіційний курс долара досі залишається на рівні 36,56 грн.

Зараз дивляться

За прогнозами експертів, офіційний курс долара до кінця 2023 року перевищить 40 грн.

Який курс валют в банках України 27.12.2022:

Дата 28.12.2022 29.12.2022 Євро 38,88 38,94 Долар 36,56 36,56

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,15 грн 42,15 грн Долар 39,75 грн 40,25 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,60 грн 42,60 грн Долар 40,05 грн 40,80 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,95 грн 40,04 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 42,00 грн 40,70 грн Долар 40,20 грн 40,70 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,40 грн 42,60 грн Долар 40,10 грн 40,70 грн

Раніше кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський заявив, що середньорічний курс долара в держбюджеті на 2023 рік на рівні 42,2 грн із девальвацією до 45,8 грн є доволі оптимістичним сценарієм.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк