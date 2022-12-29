Долар в обмінниках трохи здешевшав: курс валют в Україні на 29 грудня
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Сьогодні, 29 грудня, офіційний курс євро становить 38,94 грн. Днем раніше європейська валюта коштувала 38,88 грн.
Таким чином Національний банк України підвищив вартість євро на 6 коп.
Офіційний курс долара досі залишається на рівні 36,56 грн.
Зараз дивляться
За прогнозами експертів, офіційний курс долара до кінця 2023 року перевищить 40 грн.
Який курс валют в банках України 27.12.2022:
|Дата
|28.12.2022
|29.12.2022
|Євро
|38,88
|38,94
|Долар
|36,56
|36,56
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,15 грн
|42,15 грн
|Долар
|39,75 грн
|40,25 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,60 грн
|42,60 грн
|Долар
|40,05 грн
|40,80 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,00 грн
|40,70 грн
|Долар
|40,20 грн
|40,70 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,40 грн
|42,60 грн
|Долар
|40,10 грн
|40,70 грн
Раніше кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський заявив, що середньорічний курс долара в держбюджеті на 2023 рік на рівні 42,2 грн із девальвацією до 45,8 грн є доволі оптимістичним сценарієм.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк