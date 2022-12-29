Київщина, Одещина та Захід: Галущенко назвав регіони, які найбільше постраждали від прильотів

Грудень, 29 в 12:54

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, де найгірша ситуація в Україні після масованого російського ракетного обстрілу 29 грудня.

Він зазначив, що є певні пошкодження об’єктів генерації та електромереж.

– Складна ситуація на заході країни, в Одеському та Київському регіонах. Тож відбуватимуться аварійні відключення світла. Енергетики вже відновлюють енергопостачання, – написав він.

Міністр окремо подякував за роботу силам протиповітряної оборони.

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Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомляє, що українські військові знищили понад 50 із 69 ворожих ракет, що летіли на Україну під час масованого обстрілу 29 грудня.

В тому числі відомо, що агресори атакували Київ 16 ракетами, всі вони були збиті. Однак через уламки зазнали пошкоджень приватні будинки, автомобіль, промислове підприємство та дитячий майданчик. Відомо про трьох постраждалих.

Над Одещиною змогли збити 21 російську ракету, однак є влучання в енергетичну інфраструктуру.

Раніше повідомлялось, що через атаку 90% Львова залишилися без світла. У місті можливі перебої з водопостачанням.