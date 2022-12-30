Перед Новим роком долар та євро здорожчали: курс валют на 30 грудня
Фото: Depositphotos
Сьогодні, 30 грудня, Національний банк України встановив такий курс валют: американський долар з липня залишається без змін – 36,56 грн, а євро здорожчало на 1 коп. і наразі коштує 38,95 грн.
Про це йдеться на сайті НБУ.
В банківських обмінниках долар здорожчав, в середньому його можна купити за 40 грн. Євро в середньому продається за 42 грн.
Зараз дивляться
|Дата
|29.12.2022
|30.12.2022
|Євро
|38,94
|38,95
|Долар
|36,56
|36,56
Який курс валют в банках України 30.12.2022:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,30 грн
|42,30 грн
|Долар
|40,00 грн
|40,50 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,65 грн
|42,65 грн
|Долар
|40,12 грн
|40,88 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,00 грн
|42,70 грн
|Долар
|40,20 грн
|40,70 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,50 грн
|42,80 грн
|Долар
|40,20 грн
|40,90 грн
Раніше фінансовий експерт Андрій Шевчишин розповів, чого очікувати від курсу долара та євро у січні 2023 року.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк