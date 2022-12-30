Грудень, 30 в 13:59

Сьогодні, 30 грудня, Національний банк України встановив такий курс валют: американський долар з липня залишається без змін – 36,56 грн, а євро здорожчало на 1 коп. і наразі коштує 38,95 грн.

Про це йдеться на сайті НБУ.

В банківських обмінниках долар здорожчав, в середньому його можна купити за 40 грн. Євро в середньому продається за 42 грн.

Зараз дивляться

Дата 29.12.2022 30.12.2022 Євро 38,94 38,95 Долар 36,56 36,56

Який курс валют в банках України 30.12.2022:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,30 грн 42,30 грн Долар 40,00 грн 40,50 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,65 грн 42,65 грн Долар 40,12 грн 40,88 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,95 грн 40,04 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 42,00 грн 42,70 грн Долар 40,20 грн 40,70 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,50 грн 42,80 грн Долар 40,20 грн 40,90 грн

Раніше фінансовий експерт Андрій Шевчишин розповів, чого очікувати від курсу долара та євро у січні 2023 року.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк