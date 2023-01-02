Січень, 01 в 22:41

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що 2023 рік буде важким для більшої частини світової економіки – вона пов’язує це з тим, що сповільняться відразу три головні “мотори” – США, Китай та Європа.

– Новий рік буде складнішим, ніж той, який ми залишаємо позаду. Чому? Тому що три основні економіки – США, ЄС та Китаю – сповільнюються одночасно, – сказала Георгієва в інтерв’ю телеканалу CBS.

Зазначимо, що МВФ у жовтні знизив прогноз зростання світової економіки на 2023 рік. Таким чином там відобразили вплив війни Росії з Україною, що триває, а також – інфляційний тиск і високі відсоткові ставки, які встановили центральні банки.

– Вперше за 40 років темпи зростання ВВП Китаю, ймовірно, будуть на рівні або нижче за загальносвітові, – зазначила Крісталіна Георгієва.

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