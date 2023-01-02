На початку року долар та євро здорожчали: курс валют на 2 січня
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Станом на 2 січня 2023 року Національний банк України підвищив офіційний курс євро – до 39,03 грн. Це на 8 коп. дорожче, ніж днем раніше.
Про це йдеться на сайті НБУ.
Офіційний курс долара залишається без змін.
Зараз дивляться
Який курс валют в банках України 02.01.2023:
|Дата
|01.01.2023
|02.01.2023
|Євро
|38,95
|39,03
|Долар
|36,56
|36,56
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,45 грн
|42,45 грн
|Долар
|40,00 грн
|40,50 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,70 грн
|42,75 грн
|Долар
|40,15 грн
|40,90 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,20 грн
|42,95 грн
|Долар
|40,30 грн
|40,95 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,00 грн
|43,10 грн
|Долар
|40,35 грн
|41,00 грн
Раніше фінансовий експерт Андрій Шевчишин розповів, що Україні вдалося сформувати доволі стійкі позиції для гривні й у цілому для валютного ринку.
Щодо прогнозу вартості долара на січень, то складаються доволі позитивні тенденції завдяки допомозі від західних партнерів.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк