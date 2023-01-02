Січень, 02 в 16:12

Станом на 2 січня 2023 року Національний банк України підвищив офіційний курс євро – до 39,03 грн. Це на 8 коп. дорожче, ніж днем раніше.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Офіційний курс долара залишається без змін.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 02.01.2023:

Дата 01.01.2023 02.01.2023 Євро 38,95 39,03 Долар 36,56 36,56

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,45 грн 42,45 грн Долар 40,00 грн 40,50 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,70 грн 42,75 грн Долар 40,15 грн 40,90 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,95 грн 40,04 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 42,20 грн 42,95 грн Долар 40,30 грн 40,95 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 42,00 грн 43,10 грн Долар 40,35 грн 41,00 грн

Раніше фінансовий експерт Андрій Шевчишин розповів, що Україні вдалося сформувати доволі стійкі позиції для гривні й у цілому для валютного ринку.

Щодо прогнозу вартості долара на січень, то складаються доволі позитивні тенденції завдяки допомозі від західних партнерів.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк