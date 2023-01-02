Січень, 02 в 12:10

Внаслідок нічної атаки дронів на Україну є пошкодження енергосистеми, і в областях введені ліміти споживання на вечірній період

Про це розповіли в Укренерго.

Попри пошкодження, станом на 11:00 2 січня ситуація в енергосистемі повністю контрольована.

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– Через мережеві обмеження, викликані значними руйнуваннями у магістральних мережах внаслідок 11 ракетних та 14 безпілотних атак ворога, з метою запобігати виникненню додаткових аварій, до областей доведені ліміти споживання на вечірній період, – йдеться у повідомленні Укренерго.

Внаслідок нічної атаки ускладнилася ситуація з електропостачанням у Києві – у столиці застосовуються аварійні відключення. Фахівці відновлюють живлення.

Укренерго, виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені об’єкти для забезпечення живлення споживачів та підвищення його надійності.