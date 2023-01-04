Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Економіка

Долар без змін, євро подешевшав: за скільки можна купити валюту 4 січня

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
курс валют
Фото: Depositphotos

У середу, 4 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,54 грн/€1. Це на 37 копійок менше, ніж вчора.

Курс американського долара не змінився, він коштує 36,57 грн/$1.

Офіційний курс гривні до іноземних валют:

Зараз дивляться
  • 1 долар США — 36,5686
  • 1 євро — 38,5378

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 04.01.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 41,2 42,2
Долар 39,9 40,4

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 41,60 42,60
Долар 40,15 40,85

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 38,72 40,00
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 42,20 42,95
Долар 40,30 40,95

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 41,60 42,80
Долар 40,25 40,85

Експерти прогнозують, що у 2023 році курс долара перевищить позначку у 50 грн.

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка