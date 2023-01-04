Долар без змін, євро подешевшав: за скільки можна купити валюту 4 січня
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У середу, 4 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,54 грн/€1. Це на 37 копійок менше, ніж вчора.
Курс американського долара не змінився, він коштує 36,57 грн/$1.
Офіційний курс гривні до іноземних валют:
Зараз дивляться
- 1 долар США — 36,5686
- 1 євро — 38,5378
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют в банках України 04.01.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,2
|42,2
|Долар
|39,9
|40,4
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,60
|42,60
|Долар
|40,15
|40,85
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,72
|40,00
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|42,20
|42,95
|Долар
|40,30
|40,95
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,60
|42,80
|Долар
|40,25
|40,85
Експерти прогнозують, що у 2023 році курс долара перевищить позначку у 50 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк