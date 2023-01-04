Січень, 04 в 11:52

У середу, 4 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,54 грн/€1. Це на 37 копійок менше, ніж вчора.

Курс американського долара не змінився, він коштує 36,57 грн/$1.

Офіційний курс гривні до іноземних валют:

Зараз дивляться

1 долар США — 36,5686

1 євро — 38,5378

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 04.01.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 41,2 42,2 Долар 39,9 40,4

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 41,60 42,60 Долар 40,15 40,85

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 38,72 40,00 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 42,20 42,95 Долар 40,30 40,95

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 41,60 42,80 Долар 40,25 40,85

Експерти прогнозують, що у 2023 році курс долара перевищить позначку у 50 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк