Січень, 06 в 14:59

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що попри масовані атаки РФ енегосистема України станом на сьогодні працює стабільно, ремонти тривають, аварійних відключень майже немає.

– У підземних газових сховищах 11,7 млрд кубів газу, на складах – 1,2 млн тонн вугілля. Є гроші й допомога партнерів, аби додатково закупити необхідні ресурси, – розповів глава уряду на засіданні Кабміну 6 січня.

Тому, за його словами, через 2,5 місяця після початку опалювального сезону можна говорити про те, що Україна поки що успішно долає виклики зими.

– Зробимо все, аби так залишалось і надалі, – наголосив Шмигаль.

Водночас Шмигаль попередив, що потрібно бути готовими до відновлення аварійних відключень світла, оскільки через істотне похолодання поступово зростає споживання електроенергії та існує загроза чергового ракетного удару РФ по енергетичній інфраструктурі.