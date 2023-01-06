Січень, 06 в 18:11

З жовтня 2022 року стартувала державна програма кредитування житла під назвою Доступна іпотека. В її межах деякі категорії людей можуть купити оселю за пільговими умовами. Кредит на житло для ВПО: як отримати і які умови – читайте в матеріалі.

Кредит на житло: хто може отримати

Юрист Тетяна Киричинська зазначає, що в межах програми Доступна іпотека пільгові кредити під 3% на житло можуть отримати деякі категорії осіб. А саме:

військові контрактної служби;

правоохоронці;

вчителі і педагогічні працівники;

медики;

науковці (які працюють у державному та комунальному секторах).

Для решти українців програма буде працювати вже з цього року. А відсоткова ставка буде 7%. Кредит на житло під 7% можуть отримати:

Зараз дивляться

ветерани війни та їхні сім’ї;

ВПО ;

; інші громадяни України, які відповідають вимогам програми.

Кредит на житло: умови

Відсоткова ставка – фіксована на весь період сплати кредиту;

строк, на який надається кредит – 20 років;

стартовий внесок не менше 20% від вартості житла;

програма дозволяє придбати не більше, ніж 52,5 кв.м на одну людину + 21 квадрат на кожного члена сім’ї.

Хто може взяти участь у цій програмі

За словами експерта, отримати кредит на житло можуть громадяни України з вищезазначених категорій, які володіють житлом не більш як 52,5 кв.м на особу + 21 квадрат на кожного члена сім’ї.

Важливо, що учасники програми не мають брати участь в інших подібних державних програмах, та не повинні мати інших кредитів чи заборгованостей.

Як отримати кредит на житло ВПО

Заявку можна подати через Дію єОселя.

Після заповнення всіх форм там же, в Дії, отримайте відповідь від банку.

Виберіть житло, яке плануєте придбати.

Укладіть договори з банком та договір купівлі-продажу квартири.

Як обрати житло

Воно має бути не більшим, ніж 52,5 кв.м на одну людину + 21 квадрат на кожного члена сім’ї;

також орієнтуйтеся на середню ціну за квадрат у регіоні, де плануєте придбати житло;

для міст із населенням від 100 до 300 тис. – базова ціна за квадратний метр збільшується в 1,75 раза, в 2,5 раза для Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова.

Доступна іпотека: важливі нюанси

Для того, щоби банк надав вам кредит, потрібно мінімум пів року офіційно працювати, щоб підтвердити свою платоспроможність. За словами експерта, Ощадбанк і Приватбанк вже працюють на умовах цієї програми.

Тому, якщо маєте можливість, то обов’язково скористайтеся. Адже на сьогодні це – найкращі умови кредитування житла в Україні.

Кредит на житло для ВПО під 3%

Нещодавно ВПО отримали можливість податися на програму кредитування житла за вигіднішими умовами: не під 7, а під 3%. Однак, за словами експерта, отримати такий кредит дуже складно. До прийняття змін тільки ВПО з Донбасу та Криму могли брати участь у програмі пільгового іпотечного кредитування. Тепер жителі Харківської, Дніпропетровської, Херсонської, Чернігівської, Запорізької, Миколаївської та Сумської областей також можуть претендувати на кредит.

Проєкт Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб запрацював у 2021 році та був призупинений після 24 лютого. 4 серпня вперше з початку повномасштабної війни уряд відібрав 300 отримувачів житлового кредиту. Наприкінці серпня, а потім у вересні було визначено ще по 500 сімей-ВПО для отримання пільгових іпотечних кредитів.

Станом тільки на жовтень 2022 у відкритому реєстрі для участі в цій програмі зареєстровано більше 30 тис. заяв від кандидатів. Саме тому отримати кредитування за такими умовами доволі важко, адже охочих – дуже багато.

Для того, щоб подати заяку на кредит, потрібно: