Відключення електрики продовжаться після вихідних і можуть стати жорсткішими – експерт

Січень, 09 в 20:00

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що відключення електроенергії населенню відновляться після невеликої паузи на вихідні, коли вдалося переорієнтувати обсяги споживання бізнесу на побутових клієнтів.

На його думку, графіки тепер можуть стати ще жорсткішими через перерву.

– Якщо на свята не працювала промисловість і була можливість краще заживити приватних споживачів, то так не завжди буде. Зараз починається робочий тиждень, і планові відключення населенню стануть відчутнішими, тому що дефіцит генерації нікуди не подівся, проблеми у високовольтній мережі нікуди не поділися, підстанції пошкоджені або взагалі розбиті повністю, і швидко цю ситуацію змінити неможливо, – сказав він в ефірі телемарафону.

Харченко додав, що істотний вплив на відключення накладає також морозна погода, через яку споживання помітно зросте і потребуватиме додаткових потужностей, яких недостатньо насамперед через пошкодження обстрілами та старе обладнання.

Зараз дивляться

Тим часом позитивний момент, на думку експерта, у тому, що проведена енергетиками робота з відновлення мереж та генерації дозволяє відключати споживачів у плановому режимі за досить низької кількості аварійних відключень. Однак дати гарантії, що так буде й надалі, важко.

– Немає гарантій, що через морози чи нові атаки не виникнуть нові аварійні ситуації. Переконаний, що проблеми будуть, – попередив він.

Особливо відчутним є дефіцит потужності, за його словами, у Київському регіоні. Він закликав українців по всій країні не забувати про необхідність заощаджувати електроенергію, незважаючи на відключення.

Нагадаємо, НЕК Укренерго 9 січня збільшила обмеження на 5 год порівняно з неділею та на сім – порівняно з суботою.

Їх запровадили практично на добу, з 4:00 до 24:00.