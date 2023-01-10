Січень, 10 в 9:31

Україна дуже залежна від зовнішньої допомоги. Та попри це вдалося сформувати доволі стійкі позиції для гривні й у цілому для валютного ринку, хоча й маємо значний попит на імпорт енергетичного обладнання.

На цьому в коментарі Фактам ICTV наголосив фінансовий експерт Андрій Шевчишин.

Через енергетичну кризу населення змінило свої потреби – люди знімали гривню з рахунків, обмінювали валюту на гривню, бо потрібна була саме гривня. Багато магазинів відпускали товар саме за готівкову гривню.

Зараз дивляться

Тож готівковий попит перейшов з купівлі валюти на купівлю товарів та продуктів.

– Зараз ми бачимо зовсім інший тренд – населення активно не купувало валюту останнім часом, – зауважив експерт.

Щодо прогнозу вартості долара на січень, то, на думку Андрія Шевчишина, складаються доволі позитивні тенденції завдяки допомозі від західних партнерів.

– І поточна ситуація говорить, що не лише на січень, а й на перше півріччя ми можемо мати досить стабільну ситуацію з коливаннями курсу. Тож я не очікую якихось сильних коливань на готівковому і безготівковому ринках, – наголосив Андрій Шевчишин.

За словами експерта, цілком можливо, що в січні готівковий курс долара утримається на позначці 42 грн.

Щодо євро, то його курс повністю залежить від коливань на міжнародному ринку і прораховується лише завдяки динаміці валютної пари долар-євро. Тому вартість євро буде рухатися в рамках цієї концепції.

– Я вважаю, що євро буде знаходитися на рівні поточного курсу. З нового року можливі якісь коливання, але вони будуть на рівні 0,95 – 1,05. Тобто в рамках цього діапазону євро і залишатиметься, – спрогнозував Андрій Шевчишин.

Раніше повідомлялося, що у 2023 році девальвація готівкової валюти буде значно більшою, ніж безготівкової, і валютний курс перевищить рівень у 50 грн за долар.

Про те, яким буде економічне життя українців у наступному році, читайте у нашому матеріалі.