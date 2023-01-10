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Факти / Україна / Економіка

В Україні 10 січня зросло споживання електрики: області отримали ліміти

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
В Україні 10 січня зросло споживання електрики: області отримали ліміти
Фото: Pexels

В Україні станом на ранок 10 січня 2023 споживання електроенергії зросло через низьку температуру, посилену сильним вітром у більшості регіонів.

Про це повідомили в Укренерго.

Також зросло споживання електрики промисловістю та бізнесом, тому в системі є дефіцит потужності, зокрема і в нічні години.

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Для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведені ліміти споживання, які діють упродовж всієї доби – з 00:00 до 24:00. На жаль, у багатьох областях ліміти вже перевищені, тому застосовуються аварійні відключення.

В окремих регіонах через поривчастий вітер є пошкодження ліній електромереж, там тривають ремонтні роботи.

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У прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж.

– Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і Запорізька АЕС, потужності якої дали б змогу повною мірою покрити потребу в електроенергії, – наголосили в Укренерго.

В Укренерго вкотре наголошують на необхідності економно споживати електроенергію – користуватися енергоємними приладами почергово.

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Джерело: Укренерго

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