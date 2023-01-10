Січень, 10 в 9:19

Сьогодні, 10 січня, Національний банк України підвищив офіційний курс євро на 71 коп. до 39,08 грн.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Курс долара все ще залишається без змін з липня 2022 року – 36,56 грн.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 10.01.2023:

Дата 09.01.2023 10.01.2023 Євро 38,37 39,08 Долар 36,56 36,56

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,40 грн 42,40 грн Долар 39,95 грн 40,45 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,90 грн 42,95 грн Долар 40,38 грн 40,95 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,95 грн 40,04 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 42,80 грн 43,50 грн Долар 40,70 грн 40,90 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,70 грн 42,90 грн Долар 40,30 грн 40,90 грн

Фінансовий експерт Андрій Шевчишин у коментарі Фактам ICTV розповів, що Україні вдалося сформувати доволі стійкі позиції для гривні й у цілому для валютного ринку.

Щодо прогнозу вартості долара на січень, то складаються доволі позитивні тенденції завдяки допомозі від західних партнерів.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк