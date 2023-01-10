Євро та долар в обмінниках здорожчали: курс валют в Україні 10 січня
Фото: Unsplash
Сьогодні, 10 січня, Національний банк України підвищив офіційний курс євро на 71 коп. до 39,08 грн.
Про це йдеться на сайті НБУ.
Курс долара все ще залишається без змін з липня 2022 року – 36,56 грн.
Зараз дивляться
Який курс валют в банках України 10.01.2023:
|Дата
|09.01.2023
|10.01.2023
|Євро
|38,37
|39,08
|Долар
|36,56
|36,56
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,40 грн
|42,40 грн
|Долар
|39,95 грн
|40,45 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,90 грн
|42,95 грн
|Долар
|40,38 грн
|40,95 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,80 грн
|43,50 грн
|Долар
|40,70 грн
|40,90 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,70 грн
|42,90 грн
|Долар
|40,30 грн
|40,90 грн
Фінансовий експерт Андрій Шевчишин у коментарі Фактам ICTV розповів, що Україні вдалося сформувати доволі стійкі позиції для гривні й у цілому для валютного ринку.
Щодо прогнозу вартості долара на січень, то складаються доволі позитивні тенденції завдяки допомозі від західних партнерів.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк