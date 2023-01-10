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Факти / Україна / Економіка

Євро та долар в обмінниках здорожчали: курс валют в Україні 10 січня

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Євро та долар в обмінниках здорожчали: курс валют в Україні 10 січня
Фото: Unsplash

Сьогодні, 10 січня, Національний банк України підвищив офіційний курс євро на 71 коп. до 39,08 грн.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Курс долара все ще залишається без змін з липня 2022 року – 36,56 грн.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 10.01.2023:

Дата 09.01.2023 10.01.2023
Євро 38,37 39,08
Долар 36,56 36,56

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,40 грн 42,40 грн
Долар 39,95 грн 40,45 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,90 грн 42,95 грн
Долар 40,38 грн 40,95 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,95 грн 40,04 грн
Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 42,80 грн 43,50 грн
Долар 40,70 грн 40,90 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,70 грн 42,90 грн
Долар 40,30 грн 40,90 грн

Фінансовий експерт Андрій Шевчишин у коментарі Фактам ICTV розповів, що Україні вдалося сформувати доволі стійкі позиції для гривні й у цілому для валютного ринку.

Щодо прогнозу вартості долара на січень, то складаються доволі позитивні тенденції завдяки допомозі від західних партнерів.

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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