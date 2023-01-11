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У Мінекономіки розповіли, як зростатимуть ціни на початку 2023 року

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
У Мінекономіки розповіли, як зростатимуть ціни на початку 2023 року
Фото: Pixabay

У Міністерстві економіки очікують, що ціни зростатимуть помірно. Це обумовлюватиметься подальшою адаптацією економіки та населення до умов війни.

– На початку 2023 року в разі відсутності нових потужних викликів загальна динаміка внутрішніх цін залишатиметься у сформованому руслі помірного зростання, – йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

У грудні 2022 року темпи споживчої інфляції залишилися на рівні попереднього місяця – 0,7% за місяць. Річна інфляція склала 26,6%. Цей показник виявився значно меншим, ніж очікували фахівці.

У Мінекономіки також додали, що упродовж всього часу війни інфляцію практично формували два головних чинники:

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  • перший – обсяги руйнування інфраструктури (у т.ч. енергетики) та логістики і, відповідно, швидкість відновлення та адаптації економіки;
  • другий – рівень і швидкість міграції як чинник попиту і чинник забезпечення трудовими ресурсами потреби виробництва (і, відтак, формування пропозиції товарів та послуг).

Раніше Міністерство економіки повідомило, що падіння ВВП України за підсумком 2022 року оцінюється на рівні 30,4% (±2%).

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Джерело: Мінекономіки
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