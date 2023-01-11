Січень, 11 в 18:29

Дані рейтингового агентства S&P Global показують, що у 2023 році ціни на європейське житло впадуть без перспективи значного відновлення протягом наступних трьох років. Там пов’язують це з тим, що ринок страждає від зростання ставок по іпотеці, пише FT.

Зазначається, що рейтингове агентство знизило свій прогноз зростання цін на нерухомість і тепер очікує, що більшість європейських країн повідомить про скорочення з показниками від 0,5 відсотка у Франції до 4,4 відсотка в Португалії.

Крім того у 2023 році ціни на житло в Німеччині впадуть на 2%, а у Великобританії – на 3,5%.

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– Ми прогнозуємо зниження цін на житло в більшості європейських країн протягом 2023 року та до 2024 року для інших, з незначними перспективами сильного відновлення до 2025 року, – сказав головний економіст S&P Global Ratings у регіоні EMEA Сільвен Броєр.

Зазначається, що після підвищення ставок центральних банків, які борються з дуже високою інфляцією, іпотечні ставки зросли по всій Європі. Як результат – ймовірно, постраждають ціни на житло та інвестиції.

Броєр додав, що потрібен час, щоб ринкові ціни та інвестиції пристосувалися до вищих процентних ставок, і залежно від структури іпотечного кредитування деяким країнам може знадобитися більше часу, ніж іншим.

– Таке коригування може тривати до 10 кварталів і зазвичай є вдвічі більш вираженим, ніж після режиму низьких ставок, – сказав Броєр.

Раніше офіційна статистика показала, що ціни на житло впали між другим і третім кварталами 2022 року в багатьох європейських країнах, включаючи Німеччину, Данію та Швецію.