Євро знову трохи здорожчало: курс валют в Україні на 12 січня
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Сьогодні, 12 січня, Національний банк України офіційний курс євро встановив на рівні 39,27 грн, що на 8 коп. дорожче, ніж днем раніше.
Про це йдеться на сайті НБУ.
Офіційний курс долара залишається без змін.
Зараз дивляться
Який курс валют в банках України 12.01.2023:
|Дата
|11.01.2023
|12.01.2023
|Євро
|39,19
|39,27
|Долар
|36,56
|36,56
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,60 грн
|42,60 грн
|Долар
|39,80 грн
|40,30 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,90 грн
|42,90 грн
|Долар
|40,25 грн
|40,80 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,20 грн
|42,90 грн
|Долар
|40,40 грн
|40,80 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,00 грн
|43,15 грн
|Долар
|40,20 грн
|40,80 грн
Курс валют у ПУМБ:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,25 грн
|43,25 грн
|Долар
|40,00 грн
|41,00 грн
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк