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Факти / Україна / Економіка

Євро знову трохи здорожчало: курс валют в Україні на 12 січня

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Євро знову трохи здорожчало: курс валют в Україні на 12 січня
Фото: Depositphotos

Сьогодні, 12 січня, Національний банк України офіційний курс євро встановив на рівні 39,27 грн, що на 8 коп. дорожче, ніж днем раніше.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Офіційний курс долара залишається без змін.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 12.01.2023:

Дата 11.01.2023 12.01.2023
Євро 39,19 39,27
Долар 36,56 36,56

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,60 грн 42,60 грн
Долар 39,80 грн 40,30 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,90 грн 42,90 грн
Долар 40,25 грн 40,80 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,95 грн 40,04 грн
Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 42,20 грн 42,90 грн
Долар 40,40 грн 40,80 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 42,00 грн 43,15 грн
Долар 40,20 грн 40,80 грн

Курс валют у ПУМБ:

Валюта купівля продаж
Євро 42,25 грн 43,25 грн
Долар 40,00 грн 41,00 грн
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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