Січень, 12 в 9:47

Сьогодні, 12 січня, Національний банк України офіційний курс євро встановив на рівні 39,27 грн, що на 8 коп. дорожче, ніж днем раніше.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Офіційний курс долара залишається без змін.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 12.01.2023:

Дата 11.01.2023 12.01.2023 Євро 39,19 39,27 Долар 36,56 36,56

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,60 грн 42,60 грн Долар 39,80 грн 40,30 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,90 грн 42,90 грн Долар 40,25 грн 40,80 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,95 грн 40,04 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 42,20 грн 42,90 грн Долар 40,40 грн 40,80 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 42,00 грн 43,15 грн Долар 40,20 грн 40,80 грн

Курс валют у ПУМБ:

Валюта купівля продаж Євро 42,25 грн 43,25 грн Долар 40,00 грн 41,00 грн

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк