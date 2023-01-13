Енергетики прогнозують зменшення споживання електрики з настанням потепління
Станом 13 січня в Україні споживання електроенергії знаходиться на рівні вчорашнього дня – зберігається дефіцит потужності в енергосистемі, особливо через ранковий та вечірній максимуми споживання.
Про це повідомляють в Укренерго.
Проте вже на вихідні в Україні очікується поступове потепління, тому енергетики прогнозують зменшення споживання світла.
Наразі для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють з 02:00 до 24:00.
Кожний оператор системи розподілу (перелік тут) у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень.
Перевищення лімітів споживання призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їхнього попередження застосовуються аварійні відключення.
– Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність застосування обмежень, – наголошують в Укренерго.
Раніше голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький повідомив, що енергетики зараз намагаються прискорити ремонти, щоб “витиснути з енергосистеми всі генерувальні потужності”.
Джерело: Укренерго