Січень, 13 в 12:17

​​Станом 13 січня в Україні споживання електроенергії знаходиться на рівні вчорашнього дня – зберігається дефіцит потужності в енергосистемі, особливо через ранковий та вечірній максимуми споживання.

Про це повідомляють в Укренерго.

Проте вже на вихідні в Україні очікується поступове потепління, тому енергетики прогнозують зменшення споживання світла.

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Наразі для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють з 02:00 до 24:00.

Кожний оператор системи розподілу (перелік тут) у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень.

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Перевищення лімітів споживання призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їхнього попередження застосовуються аварійні відключення.

– Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність застосування обмежень, – наголошують в Укренерго.

Раніше голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький повідомив, що енергетики зараз намагаються прискорити ремонти, щоб “витиснути з енергосистеми всі генерувальні потужності”.

Джерело: Укренерго