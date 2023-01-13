Січень, 13 в 11:36

Сьогодні, 13 січня, Національний банк України встановив курс євро на рівні 39,35 грн, що на 8 коп. дорожче, ніж днем раніше.

Офіційний курс долара залишається на рівні 36,56 грн.

У банківських обмінниках долар у середньому коштує 40,55 грн. Купити можна за 40,30 грн.

Зараз дивляться

Євро в обмінниках у середньому можна продати за 42,60 грн. Купити – за 42,90 грн.

Який курс валют в банках України 13.01.2023:

Дата 12.01.2023 13.01.2023 Євро 39,27 грн 39,35 грн Долар 36,56 грн 36,56 грн

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,70 грн 42,70 грн Долар 39,80 грн 40,30 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 42,00 грн 42,95 грн Долар 40,30 грн 40,90 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,95 грн 40,04 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 42,20 грн 43,00 грн Долар 40,20 грн 40,65 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 42,20 грн 43,35 грн Долар 40,15 грн 40,75 грн

Курс валют у ПУМБ:

Валюта купівля продаж Євро 42,50 грн 43,50 грн Долар 40,00 грн 41,00 грн

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ