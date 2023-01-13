Євро в обмінниках значно здорожчало: курс валют в Україні на 13 січня
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Сьогодні, 13 січня, Національний банк України встановив курс євро на рівні 39,35 грн, що на 8 коп. дорожче, ніж днем раніше.
Офіційний курс долара залишається на рівні 36,56 грн.
У банківських обмінниках долар у середньому коштує 40,55 грн. Купити можна за 40,30 грн.
Зараз дивляться
Євро в обмінниках у середньому можна продати за 42,60 грн. Купити – за 42,90 грн.
Який курс валют в банках України 13.01.2023:
|Дата
|12.01.2023
|13.01.2023
|Євро
|39,27 грн
|39,35 грн
|Долар
|36,56 грн
|36,56 грн
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,70 грн
|42,70 грн
|Долар
|39,80 грн
|40,30 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,00 грн
|42,95 грн
|Долар
|40,30 грн
|40,90 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,20 грн
|43,00 грн
|Долар
|40,20 грн
|40,65 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,20 грн
|43,35 грн
|Долар
|40,15 грн
|40,75 грн
Курс валют у ПУМБ:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,50 грн
|43,50 грн
|Долар
|40,00 грн
|41,00 грн
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ