Січень, 15 в 18:31

За минулий рік дохід Росії від експорту добрив зріс на 70% попри санкції за повномасштабну війну, розпочату країною-агресором проти України. Це пов’язують зі стрибком цін, повідомляє FT.

Так, дані ООН показують, що за перші 10 місяців 2022 року російський експорт добрив зріс на 70% до 16,7 мільярда доларів порівняно з тим же періодом 2021 року. Статистика імпорту від торговельних партнерів Москви показує, що в обсязі продажі за кордон найбільшим у світі експортером добрив впали лише на 10 відсотків порівняно з тим же періодом минулого року.

Це відбулось незважаючи на прогнози аналітиків від початку війни в лютому, що поставки скоротяться. Експорт продовольства та добрив з Росії звільнений від західних санкцій, щоб підтримати продовольчу безпеку, особливо для бідніших країн. Тож Москва нарощує експорт до таких країн, як Індія, Туреччина та В’єтнам.

Зараз дивляться

– Очевидно, що такі країни, як Індія, отримали найбільші вигоди з точки зору імпорту добрив, – сказав Йозеф Шмідгубер з ФАО.

Офіційні особи Росії та ЄС були стурбовані тим, що деякі покупці, їхні банки та страхові компанії застосовували санкції та уникали купувати продукцію з Росії.

Минулого місяця ЄС уточнив звільнення від санкцій для російського сільського господарства та експорту добрив після заяв серед держав-членів ЄС про те, що поставки іноді затримуються через побоювання щодо можливої ​​причетності до російських компаній або осіб, які потрапили під санкції.

ЄС запровадив нові винятки, які дозволяють окремим державам-членам ЄС розморожувати гроші підсанкційних осіб, які були залучені до продажу російських добрив і сільськогосподарського сектора.

Міжнародні ціни на добрива почали різко зростати ще до війни, оскільки Росія обмежила постачання природного газу – основної сировини для азотних добрив.

Різке зростання цін на газ після російського вторгнення призвело до закриття заводів у Європі, що призвело до зростання цін на азотні добрива, які мають вирішальне значення для виробництва та якості виробництва продуктів харчування.

Однак Росія навряд чи продовжить вигравати від підвищення цін цього року, вважають журналісти. Адже нещодавнє падіння цін на газ у Європі через потепління призвело до зниження цін на добрива, а виробники в регіоні нарощували виробництво.

– Це означає, що імпорт країнами ЄС значно впаде, і це хороша новина для фермерів у всьому світі, – сказав Шмідхубер.

Зазначається, що ціни на європейський газ впали до рівня, якого не було навіть до вторгнення Росії в Україну.