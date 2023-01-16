Січень, 16 в 10:52

Починаючи з 2020 року українці отримують два окремі рахунки за газ: один за спожитий газ, другий – за послугу з його доставки.

Втім, у 2023 році українці побачать на своїх платіжках дещо інші цифри за розподіл газу. Щомісячна плата за доставку газу впродовж 2023 року та суми в платіжках залежатимуть від споживання газу впродовж минулого газового року: з 1 жовтня 2021 року по 30 вересня 2022 року.

Як самостійно розрахувати доставку газу 2023, читайте в нашому матеріалі.

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Платіжки за доставку газу: як вирахувати

У 2023 році дещо змінилась методика нарахування плати за доставку газу.

З 1 січня 2023 року щомісячну плату за доставку газу розраховують, ґрунтуючись уже на нових даних споживання, тобто за попередній газовий рік. Газовим роком називається період з 1 жовтня одного року по 30 вересня наступного.

Тобто у 2023 році для розрахунку щомісячного платежу за розподіл газу потрібно рахувати кількість спожитих кубів газу за період газового року.

Порівняємо розрахунок за доставку газу у 2022 та 2023 році:

У 2022 році споживачі платили за розподіл по формулі: тариф облгазу * (куби за період з 1 жовтня 2020 року по 30 вересня 2021 року) / 12 = щомісячна плата за доставку.

У 2023 року формула така: тариф облгазу * (куби за період з 1 жовтня 2021 року по 30 вересня 2022 року) / 12 = щомісячна плата за доставку.

Формула залишилася така сама, але сума платежу за доставку газу може відрізнятися, оскільки змінились дані газового року.

Тобто, щоб самостійно розрахувати платежі за доставку газу, вам знадобляться дві цифри:

тариф від вашого облгазу;

куби, які ви спожили за газовий рік (з 1 жовтня 2021 року до 30 вересня 2022 року).

Свої спожиті куби за газовий рік ви можете знайти у паперових платіжках чи на спеціальних електронних сервісах.

Наприклад, ви живете у Києві та спожили 1 600 куб.м за газовий рік, то щомісячний платіж за доставку газ у 2023 році буде 50,6 грн (0,38 * 1 600 кубів / 12 = 50,6 грн).

Відповідно, ті споживачі, які за період з 1 жовтня 2021 року по 30 вересня 2022 року зменшили своє споживання газу, якщо порівняти з попереднім газовім роком, тепер платитимуть за розподіл менше. Інші навпаки – побачать більші цифри.

Варто зазначити, що сам тариф на розподіл газу під час війни не змінюється! Ці тарифи залишаються актуальними до завершення повномасштабної війни.

Тарифи облгазів на розподіл 2023

Варто зазначити, що у різних облгазів тарифи відрізняються. Це залежить від кількох факторів: від регіону, кількості споживачів та розміру витрат для забезпечення функціонування мережі.