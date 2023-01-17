Січень, 17 в 17:33

За підсумками 2022 року в Китаї вперше за 60 років скоротилось населення. Очікується, що це матиме довгострокові наслідки як для внутрішньої, так і для світової економіки.

Про це пише FT.

Зазначається, що найбільш густонаселена країна у світі вже давно є ключовим джерелом робочої сили та попиту, сприяючи зростанню Китаю та світу.

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Однак 17 січня китайське Нацбюро статистики оголосило, що загальна кількість населення скоротилася на 850 тис. у 2022 році до 1,41175 млрд. Це стало першим падінням за 60 років.

– Це справді історичний поворотний момент, початок тривалого та незворотного скорочення населення, – вважає експерт із демографічних змін у Китаї з Каліфорнійського університету в Ірвайні Ван Фен.

Демографи заявляють, що не дивлячись на те, що офіційно спад почався минулого року, коли смертність перевищила народжуваність, ця тенденція, швидше за все, почалась дещо раніше.

На думку багатьох експертів, сувора політика Китаю з нульового запобігання коронавірусу прискорила падіння народжуваності в країні, адже пари почали відкладати або вирішувати взагалі не мати дітей під час кризи охорони здоров’я та економічного спаду.

Так, минулого року народилось 9,56 млн дітей, порівняно з 10,62 млн до того. Рівень народжуваності у 2022 році був найнижчим з початку обліку понад сім десятиліть тому — 6,77 народження на кожні 1 тис. осіб, порівняно з 10,41 у ​​2019 році. Кан Ї, директор NBS, сказав, що кількість жінок дітородного віку, який визначається між 15 і 49, також впала більш ніж на 4 млн в 2022 році.

Акції компаній, що продають дитячі товари та товари для вагітних, різко впали після оголошення про спад народжуваності: Kidswant Children Products втратив 8,5%, а Ningbo David Medical Device, що виробляє інкубатори, на 11%.

У Гонконзі виробник дитячих сумішей China Feihe впав на 3%.

Раніше політика “одна родина – одна дитина”, запроваджена у 1980 році, давала можливість стримувати народжуваність до рівня 2,1, необхідного для стабільного населення Китаю.

Однак у 2016 році влада скасувала це правило, піднявши обмеження до двох дітей, проте кількість народжених продовжує падати щороку.

Тим часом рівень смертності в країні становив 7,37 на 1 тис. осіб у 2022 році, що є найвищим показником з 1970 року, а в 2019 році він становив 7,09.

Демограф з Університету Вісконсіна-Медісон Фусянь Ї підрахував, що населення Китаю почало скорочуватися в 2018 році, але це падіння було приховано помилковими демографічними даними.

Він зазначив, що ця тенденція буде діяти як довгострокова перешкода для ринку нерухомості країни, вирішального двигуна зростання.

Також минулого місяця Китай раптово відмовився від жорсткої політики нульової боротьби з Covid-19 і сплеск інфекцій, що пішов за цим, швидко переповнив лікарні.

Експерти вважають, що це має стати тривожним дзвінком для Китаю – владі необхідно прискорити реформи неефективної та нерівної системи охорони здоров’я. Демографічний поворотний момент Китаю ставить його на той самий шлях, що й Японію, де чисельність населення почала скорочуватися в 2010 році і відтоді щороку зменшувалася.

За прогнозами ООН, населення Китаю скоротиться до 1,31 млрд до 2050 року та до 767 млн до кінця століття. За оцінками 2050 року, Китай буде в 3,5 раза більше населений за США, де, за прогнозами, на той час буде 375 млн людей. Нині ж він у 4,7 раза більше населений, ніж США.

Оцінки ООН також передбачають, що цього року Індія випередить Китай як найбільш густонаселена країна світу. Зараз населення Індії становить 1,4066 млрд осіб.