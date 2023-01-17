Січень, 17 в 15:57

Минулого року набули чинності зміни до Податкового кодексу. Є певні зміни для бізнесу у Законі № 2260. Також повернулася реєстрація податкових накладних та документальні податкові перевірки.

Який штраф за несвоєчасну реєстрацію податкової накладної у 2023 році – читайте в матеріалі.

Податковою накладною називають документ, який є тільки в електронній формі та використовується платниками ПДВ для обліку податкового зобов’язання та податкового кредиту, які виникають з цього податку.

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Коли потрібна податкова накладна і коли її створювати

Податкову накладну треба створити на дату появи податкового зобов’язання. Найчастіше дата визначається тоді, коли ви вперше надали товар, роботу або послугу або коли отримали оплату за них. Що відбулося раніше – те й буде датою, на яку треба створювати податкову накладну.

Немає значення – повне чи часткове постачання чи попередня оплата відбулася. Якщо підприємство отримало аванс 50%, то уже виникає податкове зобов’язання на дату авансу.

Якщо ви оформили податкову накладну з 1 до 15 числа поточного місяця, то маєте її зареєструвати до кінця місяця. Якщо з 16 числа до останнього дня місяця, зареєструвати накладну потрібно до 15 числа наступного місяця.

Штраф за несвоєчасну реєстрацію податкової накладної

якщо ваша компанія прострочила реєстрацію на 15 днів, потрібно платити штраф у 10% від ПДВ у накладній;

якщо ви запізнюєтеся з реєстрацією на 16-30 діб, доведеться заплатити 30% штрафу від назначеного у ній ПДВ;

якщо ви прострочили терміни від двох місяців до року, буде 40%;

а якщо більше року – 50%.

Також у 2022 році відбулася ще низка змін, яка стосується платників податку. За словами адвоката Джамала Стаценка, платники податку, які перейшли на спрощену систему оподаткування зі сплатою 2% податку, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов’язків.

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