Євро продовжує стрімко дорожчати: курс валют в Україні на 17 січня
Фото: Pixabay
Станом на 17 січня Національний банк України підвищив офіційний курс європейської валюти на 2 коп. – до 39,55 грн.
Офіційний курс долара досі залишається без змін – 36,56 грн. Проте в банківських обмінниках курс долара перевищує 40 грн.
Здорожчало і євро – щоб купити валюту в деяких банках треба заплатити понад 43 грн.
Зараз дивляться
Який курс валют в банках України 17.01.2023:
|Дата
|16.01.2023
|17.01.2023
|Євро
|39,53 грн
|39,55 грн
|Долар
|36,56 грн
|36,56 грн
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,90 грн
|42,90 грн
|Долар
|39,80 грн
|40,30 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,20 грн
|43,15 грн
|Долар
|40,25 грн
|40,85 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,20 грн
|43,00 грн
|Долар
|40,00 грн
|40,60 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,15 грн
|43,35 грн
|Долар
|40,10 грн
|40,70 грн
Курс валют у ПУМБ:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,75 грн
|43,75 грн
|Долар
|40,00 грн
|41,00 грн
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ