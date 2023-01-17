Січень, 17 в 10:17

Станом на 17 січня Національний банк України підвищив офіційний курс європейської валюти на 2 коп. – до 39,55 грн.

Офіційний курс долара досі залишається без змін – 36,56 грн. Проте в банківських обмінниках курс долара перевищує 40 грн.

Здорожчало і євро – щоб купити валюту в деяких банках треба заплатити понад 43 грн.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 17.01.2023:

Дата 16.01.2023 17.01.2023 Євро 39,53 грн 39,55 грн Долар 36,56 грн 36,56 грн

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,90 грн 42,90 грн Долар 39,80 грн 40,30 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 42,20 грн 43,15 грн Долар 40,25 грн 40,85 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,95 грн 40,04 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 42,20 грн 43,00 грн Долар 40,00 грн 40,60 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 42,15 грн 43,35 грн Долар 40,10 грн 40,70 грн

Курс валют у ПУМБ:

Валюта купівля продаж Євро 42,75 грн 43,75 грн Долар 40,00 грн 41,00 грн

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ