Домовились про додаткові обсяги. До кінця зими Україні вистачить газу – Чернишов
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Під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі Нафтогаз домовився про резервування додаткових обсягів газу, необхідних Україні для завершення цьогорічного опалювального сезону.
Про це повідомив голова правління компанії Олексій Чернишов.
Зокрема, Нафтогаз домовився з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) щодо механізмів фінансування закупівлі необхідних Україні додаткових обсягів газу.
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З ЄБРР, Норвегією, США, Німеччиною, Францією, Канадою та Великою Британією вдалось домовитись про фінансування закупівлі, а з провідними нафтогазовими компаніями — про резервування необхідних обсягів.
Джерело: Олексій Чернишов