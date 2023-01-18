Євро продовжує рости. Курс валют в Україні на 18 січня
Фото: Depositphotos
У середу, 18 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,69 грн/€1. Це на 14 копійок більше, ніж вчора.
Курс американського долара не змінився – 36,57 грн/$1.
Який курс валют в банках України 18.01.2023:
Курс валют у Приватбанку:
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|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,9
|42,9
|Долар
|39,8
|40,3
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|42,20
|43,15
|Долар
|40,25
|40,85
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,95
|40,05
|Долар
|36,65
|47,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|42,20
|43,00
|Долар
|40,00
|40,55
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|42,10
|43,25
|Долар
|40,00
|40,50
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк