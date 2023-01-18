Січень, 18 в 12:09

У середу, 18 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,69 грн/€1. Це на 14 копійок більше, ніж вчора.

Курс американського долара не змінився – 36,57 грн/$1.

Який курс валют в банках України 18.01.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Зараз дивляться

Валюта Купівля Продаж Євро 41,9 42,9 Долар 39,8 40,3

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 42,20 43,15 Долар 40,25 40,85

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 38,95 40,05 Долар 36,65 47,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 42,20 43,00 Долар 40,00 40,55

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 42,10 43,25 Долар 40,00 40,50

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк