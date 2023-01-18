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Факти / Україна / Економіка

Євро продовжує рости. Курс валют в Україні на 18 січня

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Курс валют
Фото: Depositphotos

У середу, 18 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,69 грн/€1. Це на 14 копійок більше, ніж вчора.

Курс американського долара не змінився – 36,57 грн/$1.

Який курс валют в банках України 18.01.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Зараз дивляться
Валюта Купівля Продаж
Євро 41,9 42,9
Долар 39,8 40,3

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 42,20 43,15
Долар 40,25 40,85

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 38,95 40,05
Долар 36,65 47,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 42,20 43,00
Долар 40,00 40,55

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 42,10 43,25
Долар 40,00 40,50
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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