Січень, 19 в 9:02

Сьогодні, 19 січня, Національний банк України встановив офіційний курс євро на рівні 39,58 грн, що на 10 коп. дешевше, ніж напередодні.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Офіційний курс долара залишається без змін.

Зараз дивляться

В банківських обмінниках продати долар можна в середньому за 39 грн, а купити за 40 грн. Щодо європейської валюти, то обміняти її на гривні можна в середньому за 40 грн, а купити у банку за 42-43 грн.

Який курс валют в банках України 19.01.2023:

Дата 18.01.2023 19.01.2023 Євро 39,68 грн 39,58 грн Долар 36,56 грн 36,56 грн

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 42,10 грн 43,10 грн Долар 39,75 грн 40,25 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 42,35 грн 43,30 грн Долар 40,25 грн 40,90 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,95 грн 40,04 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 42,20 грн 43,00 грн Долар 40,00 грн 40,55 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 42,10 грн 43,25 грн Долар 40,00 грн 40,50 грн

Курс валют у ПУМБ:

Валюта купівля продаж Євро 42,75 грн 43,75 грн Долар 40,00 грн 41,00 грн

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ