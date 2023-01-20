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Факти / Україна / Економіка

Євро впав у ціні, долар – без змін: курс валют в Україні 20 січня

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
долар доллар
Фото: Pixabay

У п’ятницю, 20 січня, Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 39,52 грн, що на 6 коп. дешевше, ніж вчора.

Офіційний курс долара залишається без змін та становить 36,57 грн.

У банківських обмінниках продати долар можна в середньому за 40,40 грн, а купити – за 40,30 грн. Європейську валюту можна в середньому обміняти на гривні за 43,30 грн, а купити в обмінниках за 43,11 грн.

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Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 42,05 грн 43,05 грн
Долар 39,7 грн 40,2 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 42,30 грн  43,20 грн
Долар 40,20 грн 40,80 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,95 грн 40,04 грн
Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 42,20 грн 43,00 грн
Долар 39,90 грн 40,50 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 42,10 грн 43,30 грн
Долар 39,90 грн 40,40 грн

Курс валют у ПУМБ:

Валюта купівля продаж
Євро 42,75 грн 43,75 грн
Долар 40,00 грн 41,00 грн

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанкПУМБ

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