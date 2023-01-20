Січень, 20 в 11:14

У п’ятницю, 20 січня, Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 39,52 грн, що на 6 коп. дешевше, ніж вчора.

Офіційний курс долара залишається без змін та становить 36,57 грн.

У банківських обмінниках продати долар можна в середньому за 40,40 грн, а купити – за 40,30 грн. Європейську валюту можна в середньому обміняти на гривні за 43,30 грн, а купити в обмінниках за 43,11 грн.

Зараз дивляться