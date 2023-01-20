Євро впав у ціні, долар – без змін: курс валют в Україні 20 січня
Фото: Pixabay
У п’ятницю, 20 січня, Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 39,52 грн, що на 6 коп. дешевше, ніж вчора.
Офіційний курс долара залишається без змін та становить 36,57 грн.
У банківських обмінниках продати долар можна в середньому за 40,40 грн, а купити – за 40,30 грн. Європейську валюту можна в середньому обміняти на гривні за 43,30 грн, а купити в обмінниках за 43,11 грн.
Зараз дивляться
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,05 грн
|43,05 грн
|Долар
|39,7 грн
|40,2 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,30 грн
|43,20 грн
|Долар
|40,20 грн
|40,80 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,20 грн
|43,00 грн
|Долар
|39,90 грн
|40,50 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,10 грн
|43,30 грн
|Долар
|39,90 грн
|40,40 грн
Курс валют у ПУМБ:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,75 грн
|43,75 грн
|Долар
|40,00 грн
|41,00 грн
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ