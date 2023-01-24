Запали вогонь перемоги: благодійний проєкт українського бізнесу

Січень, 24 в 18:06

Війна об’єднала українців. Усі, хто може і як може, допомагають країні. Завдяки донатам в кілька гривень збираються мільйони, які пришвидшують нашу спільну перемогу над ворогом. У цьому наша сила.

Український бізнес також не лишається осторонь. Благодійні проєкти допомагають забезпечити постраждалих від російської агресії ліками та протезами, організувати їхню реабілітацію, відновлювати домівки, лікарні, закуповувати медичне обладнання.

Тож шлях до перемоги прокладається кожним: на передовій, в інформаційному просторі, у волонтерстві, за операційним столом та навіть у грі.

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Про вклад у майбутню перемогу Vulkan Casino UA Фактам ICTV розповів СМО Vulkan Casino Євген Крюков.

– Як ви зустріли війну? Чи були готові до цього та як діяли зі співробітниками?

– Ти ніколи не можеш бути готовий до війни. Тривога, невизначеність, шок – з цим ми зіткнулися в перші дні, і працювати за таких умов було нелегко. Звичайно, початок повномасштабної війни дуже вдарив по робочих процесах і стану працівників. Головною метою для нас було забезпечити безпеку наших колег. Тож ми в першу чергу вирішували питання релокації та створення безпечних і комфортних умов для життя і роботи.

Чутки про можливий наступ на Україну ширилися задовго до 24 лютого, тож ми розуміли ризики і придумували варіанти на випадок найгіршого сценарію. Завдяки цьому змогли оперативно відкрити офіси у Львові та за кордоном і перевезти найцінніший ресурс – наших людей, забезпечивши житло, трансфер, оснащення робочих місць і все те, на що був запит. За перший тиждень вдалося відновити 90% довоєнних робочих процесів і забезпечити безперебійну роботу команд, що обслуговують клієнтів та підтримують операційні процеси: відділ клієнтського сервісу, білінгу, розробки і т.д.

Ми розуміли, що розваги, які фактично є продуктом нашої компанії, не на часі, і невідомо, що буде далі. Але попри те, наша ціль була зберегти робочі місця, продовжувати платити зарплати і тримати операційні процеси на довоєнному рівні. На даний момент нам це вдається. Ми нікого не звільнили, а навпаки забезпечили робочими місцями нових людей. Звичайно, зберегли зарплатні колегам, що боронять нашу країну, та усіляко їм допомагаємо. Ми безмежно вдячні за їхню мужність, тому такий крок – це найменше, що ми можемо зробити.

– Розкажіть про свій бренд. Як довго він на ринку, що означає назва?

– Vulkan Casino — українське ліцензоване онлайн-казино, що поповнило ряди національних гральних брендів у середині 2021 року. Ми єдина компанія, що має права на використання торговельної марки міжнародного бренду Vulkan в Україні, тож звідси і пішла наша назва. До того ж, нам подобається настрій та образ вулкану. Це про енергію, про яскравість, про вибухову суміш та видовищність.

А ми, як бренд, запалюємо азарт, підживлюємо адреналін і культивуємо дух вибухових емоцій. Разом з тим ми цінуємо вибір наших користувачів, тому дотримуємося правил відповідальної гри. На відміну від наших конкурентів, ми не створюємо ілюзій про швидкий заробіток чи таке собі безпечне фанове дозвілля. Ми відверто наголошуємо, що ми – казино, це один з видів відпочинку, що дарує емоції і можливість переключитися, але до гри треба підходити відповідально. Ми відверті зі своїми гравцями, і вони цінують це.

Vulkan Casino увібрав найкращий досвід легендарного бренду і адаптував його до бажань українських користувачів. На нашому сайті можна знайти тисячі ігор від всесвітньо відомих провайдерів, турніри та акції, персоналізовану програму лояльності й розгалужену бонусну систему, а також отримати високий рівень обслуговування. Незважаючи на війну, ми продовжуємо працювати на повну потужність і робимо все, аби наші користувачі могли відпочити, перезавантажитись і отримати найкращі послуги.

– В який момент виникла ідея благодійної акції? Чи була якась знакова новина чи подія, після якої ви зрозуміли, що можете і хочете допомогти?

– Це був момент, коли пролунали перші вибухи та відбулися вбивства невинних людей – все це стало точкою неповернення. В перші місяці ми зібрали більше 3 млн грн і змогли допомогти не лише нашим колегам-захисникам, а й закрити потреби інших військових. Купували бронеплити та плитоноски, шоломи, рації та дрони, і навіть автівки. І продовжуємо це робити.

Багато чого із запитів компанія закрила з власних коштів, не афішуючи це у публічному просторі. Потім стали з’являтися благодійні проєкти, що переслідують надважливі цілі та потребують допомоги. І ця допомога направлена не лише на фронт.

Будинки, школи та лікарні потрапляють під обстріли, люди залишаються без світла, води і тепла. Не кажучи про емоційний та фізичний стан протягом 10 місяців війни. Важко усюди та всім. Тому ми вирішили запустити благодійну акцію Запалюй вогонь перемоги, мета якої – допомогти якомога більшій кількості благодійних фондів і проєктів на різних напрямках.

Наразі ми співпрацюємо з фондами Коло та Запорука, благодійною платформою dobro.ua та проєктом Добробат. За час існування акції ми оплатили тисячу психологічних консультацій для військових і цивільних, що постраждали від російської агресії, передали кошти на закупівлю медичного обладнання в протезну майстерню Першого територіального медоб’єднання Львова.

У Балаклійську багатопрофільну лікарню ми придбали безліч ліків та медичне обладнання: два коагулятори, наркозно-дихальний апарат та два електрокардіографи, бо під час окупації медзаклад не лише обстрілювали, його розграбували російські мародери. І на черзі допомога ще кільком ініціативам.

Окрім цього, була ще одна важлива мета: надихнути наших користувачів і нагадати, що кожен з нас наближає перемогу над ворогом. Тож головним рушієм акції є кожен гравець Vulkan Casino. Кожна ігрова перемога формує благодійний збір, бо щонайменше 1% з виграшу ми фіксуємо та передаємо на благодійність із власних коштів. Наші користувачі отримують виграші у повному обсязі, але стають благодійниками і наближають нашу спільну перемогу за рахунок власних ігрових перемог.

– Ваш слоган Запалюй вогонь перемоги – чому саме такий, що саме він символізує? На який період розрахована ця акція?

– Vulkan Casino – це бренд, який запалює азарт. Ми завжди несли вулканічний настрій і запалювали у грі. Та 24 лютого ми запалали люттю. Всі ці місяці війни ми, як і всі українці, крокуємо до перемоги і робимо для цього все від нас можливе. Поки РФ відкриває вогонь по нас, ми запалюємо вогонь перемоги та допомагаємо нашим людям і країні на шляху до головної перемоги. Тому наша акція триватиме стільки, скільки в нас буде можливостей допомогти.

– Чому метою вашого проєкту є саме медична тема (психологічна реабілітація, обладнання в лікарні, реабілітація поранених)? Багато акцій в Україні спрямовано на допомогу саме броніками, машинами, дронами, зброєю і т.д.

– Ми впевнені, що ментальне здоров’я стане одним з пріоритетних питань післявоєнного часу, і благодійним проєктам з цієї теми буде приділено чимало уваги. Але надавати допомогу у цьому напрямку треба вже зараз. Психологічна підтримка під час війни є не менш важливою, ніж зброя і амуніція. Тож першочергово ми підтримали саме такі проєкти.

Та під час акції зрозуміли, що зможемо допомогти ще кільком ініціативам, і почали роботу над ними. Тому наприкінці грудня на Vulkan Casino запрацювали одразу три категорії допомоги: Люди, Життя та Перемога.

У першу категорію увійшли проєкти з психологічної та фізичної реабілітації, протезування, допомога з медичним обладнанням – все, з чого ми починали благодійну акцію.

Категорія Життя формує цільові збори на проєкти, що допомагають відбудовувати житлові будинки, а категорія Перемога підтримує наших військових.

Користувачі під час ігрової сесії зможуть обирати напрямок, куди хочуть віддати свої ігрові перемоги. Інформація стосовно ходу збору та проєктів, на які відправляється допомога, оновлюється на сайті та надсилається користувачам у листах, а про частину проєктів вже розповідають медіа-партнери Вікна СТБ, Факти ICTV та 24 TV.

– Мінімум 1% з виграшу ви фіксуєте і з власних коштів віддаєте на благодійність. А який максимум? Чи можете згадати, яка найбільша і найменша сума була перерахована?

– Акція Запалюй вогонь перемоги з’явилася 2,5 місяця тому, тож наразі ми підбиваємо проміжні підсумки збору на сайті та передаємо перші кошти на благодійні проєкти. Стосовно найбільших чи найменших сум зможемо розповісти трохи згодом, коли реалізуємо всі задуми.

Максимальний відсоток, який ми фіксували протягом цього періоду – 4% від виграшу. Може здаватися, що це відносно невеликий показник, але станом на 15 січня ми вже зібрали 3,73 млн грн.

– Чому саме такий формат благодійності?

– Ми хочемо, щоб ігрові перемоги наших користувачів допомагали у спільній перемозі над ворогом. Багато хто з цивільних стикається з думками, що робить замало, що у порівнянні з тими, хто взяв зброю і став на захист країни, його внесок недостатній. Тож ми хочемо надихнути наших гравців і нагадати, що кожен з нас цю перемогу наближає: працюючи і сплачуючи податки, беручи участь у благодійності, висвітлюючи правду в інфопросторі та навіть граючи. Тому під час комунікації з користувачами ми наголошуємо, що кожна їхня перемога творить дива: перетворюється на психологічні консультації та протези, медичне обладнання і ліки, відновлені будинки і лікарні тощо. І для цього нам не потрібні кошти гравців, а тільки їхня запальна гра.

– Чи збільшилася кількість гравців після старту акції? І як ви їх інформуєте про це. Вони, коли виграють – бачать, що відсоток від виграшу ви з власних коштів передаєте на допомогу?

– Хоча ми і не ставили за мету збільшити кількість гравців чи підняти активність на сайті, ми не можемо не відзначити зміни. Та головне – це фідбек від наших користувачів. Ми отримуємо відгуки з подяками за цю ініціативу: людям приємно робити свій внесок у благодійність та бути корисними. Це і було нашою головною метою: надихнути, залучити та показати силу кожної перемоги.

У листах на електронну пошту та в наших соцмережах ми ділимося проміжними результатами зборів та розповідаємо, на що перетворилися ігрові перемоги. Трохи пізніше ми оновимо функціонал сайту, завдяки якому гравець зможе бачити свій персональний внесок у благодійний збір з кожного власного виграшу. Лояльність до бренду — це бонус, який ми почали відчувати в ході проєкту.

– Як гравцю зрозуміти, що вони потрапили саме на ліцензоване онлайн-казино Вулкан, а не на піратський сайт. Які у вас основні ідентифікаційні моменти, що підтверджують, що це саме ваш сайт.

– В онлайні є безліч шахрайських сайтів, які паразитують на нашому бренді. Вони використовують назву Вулкан чи Vulkan, аналогічні ігри та бонуси, копіюють домен, щоби привести гравців на нелегальний сайт. До того ж, такі сайти можуть бути сео-оптимізованими і стояти на перших позиціях у пошуку, витісняючи офіційний сайт. Ми постійно боремося з такими випадками, але їх стає все більше. Тому, щоб не стати жертвами шахраїв, просимо звертати увагу на кілька важливих моментів:

Сайт. Офіційний сайт Vulkan Casinо – vulkancasino.ua. Тоді як піратські сайти можуть створювати дуже схожі доменні імена з різницею в одну літеру чи знак. Радимо перевіряти кожен символ у назві.

Офіційний сайт Vulkan Casinо – vulkancasino.ua. Тоді як піратські сайти можуть створювати дуже схожі доменні імена з різницею в одну літеру чи знак. Радимо перевіряти кожен символ у назві. Ліцензія . Vulkan Casinо оперує в Україні згідно з рішенням про видачу ліцензії №141 від 07.04.2021 від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Відповідні документи є у вільному доступі на сайті vulkancasino.ua та на сайті регулятора. Окрім цього, на кожному рекламному матеріалі – макеті, лендингу, банері тощо – є примітка із зазначенням ліцензії. Це не лише вимога КРАІЛ, а і спосіб звернути увагу користувача на те, що він може грати безпечно.

. Vulkan Casinо оперує в Україні згідно з рішенням про видачу ліцензії від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Відповідні документи є у вільному доступі на сайті vulkancasino.ua та на сайті регулятора. Окрім цього, на кожному рекламному матеріалі – макеті, лендингу, банері тощо – є примітка із зазначенням ліцензії. Це не лише вимога КРАІЛ, а і спосіб звернути увагу користувача на те, що він може грати безпечно. Безпечна верифікація. Піратські сайти не можуть запропонувати верифікацію за допомогою держсервісів. Один з методів, які може вибрати користувач на Vulkan Casino – через застосунок Дія. І це є додатковим гарантом безпечної передачі даних на рівні держави.

Піратські сайти не можуть запропонувати верифікацію за допомогою держсервісів. Один з методів, які може вибрати користувач на Vulkan Casino – через застосунок Дія. І це є додатковим гарантом безпечної передачі даних на рівні держави. Можливості гравців. Ми дотримуємось правил responsible gaming і поважаємо права наших гравців, тому користувачі Vulkan Casino можуть встановлювати ліміти та заморожувати/видаляти акаунт, обирати зручні платіжні методи, отримувати цілодобову техпідтримку. Піратські сайти не переймаються якістю сервісу.

Ми дотримуємось правил responsible gaming і поважаємо права наших гравців, тому користувачі Vulkan Casino можуть встановлювати ліміти та заморожувати/видаляти акаунт, обирати зручні платіжні методи, отримувати цілодобову техпідтримку. Піратські сайти не переймаються якістю сервісу. Фірмовий стиль. Дизайн сайту, креативи у соцмережах чи медіа, оформлення листів чи вигляд повідомлень в особистому кабінеті витримані в одному стилі. Для піратських сайтів це дрібниця, тому навряд чи вони звертають увагу на єдиний зовнішній вигляд своїх матеріалів. Vulkan Casino можна впізнати по фірмових вулканічних кольорах та брендових шрифтах у будь-якому джерелі інформації.

Фото: Vulkan Casino