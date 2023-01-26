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Факти / Україна / Економіка

Євро продовжує невпинно дорожчати: курс валют в Україні на 26 січня

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
євро
Фото: Pixabay

Станом на 26 січня офіційний курс євро становить 39,76 грн, що на 4 коп. дорожче, ніж учора.

Про це повідомляє Нацбанк України.

На міжбанку долар купують по 36,56 грн, а продають – по 36,93 грн. Євро купують по 39,83 грн, а продають по 40,22 грн.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 26.01.2023:

Дата 25.01.2023 26.01.2023
Євро 39,72 грн 39,76 грн
Долар 36,56 грн 36,56 грн

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 42,30 грн 43,30 грн
Долар 39,70 грн 40,20 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 42,45 грн 43,55 грн
Долар 40,25 грн 40,85 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,95 грн 40,04 грн
Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 43,00 грн 43,70 грн
Долар 39,90 грн 40,50 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 42,45 грн 43,65 грн
Долар 40,00 грн 40,50 грн

Курс валют у ПУМБ:

Валюта купівля продаж
Євро 43,25 грн 44,25 грн
Долар 40,00 грн 41,00 грн
Читайте
Євро подешевшало, долар стабільний. Курс валют на 25 січня

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанкПУМБ

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