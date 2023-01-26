Євро продовжує невпинно дорожчати: курс валют в Україні на 26 січня
Фото: Pixabay
Станом на 26 січня офіційний курс євро становить 39,76 грн, що на 4 коп. дорожче, ніж учора.
Про це повідомляє Нацбанк України.
На міжбанку долар купують по 36,56 грн, а продають – по 36,93 грн. Євро купують по 39,83 грн, а продають по 40,22 грн.
Зараз дивляться
Який курс валют в банках України 26.01.2023:
|Дата
|25.01.2023
|26.01.2023
|Євро
|39,72 грн
|39,76 грн
|Долар
|36,56 грн
|36,56 грн
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,30 грн
|43,30 грн
|Долар
|39,70 грн
|40,20 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,45 грн
|43,55 грн
|Долар
|40,25 грн
|40,85 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|43,00 грн
|43,70 грн
|Долар
|39,90 грн
|40,50 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,45 грн
|43,65 грн
|Долар
|40,00 грн
|40,50 грн
Курс валют у ПУМБ:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|43,25 грн
|44,25 грн
|Долар
|40,00 грн
|41,00 грн
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ
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