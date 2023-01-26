Січень, 26 в 11:34

Станом на 26 січня офіційний курс євро становить 39,76 грн, що на 4 коп. дорожче, ніж учора.

Про це повідомляє Нацбанк України.

На міжбанку долар купують по 36,56 грн, а продають – по 36,93 грн. Євро купують по 39,83 грн, а продають по 40,22 грн.

Зараз дивляться Який курс валют в банках України 26.01.2023: Дата 25.01.2023 26.01.2023 Євро 39,72 грн 39,76 грн Долар 36,56 грн 36,56 грн Курс валют у Приватбанку: Валюта купівля продаж Євро 42,30 грн 43,30 грн Долар 39,70 грн 40,20 грн Курс валют в Ощадбанку: Валюта купівля продаж Євро 42,45 грн 43,55 грн Долар 40,25 грн 40,85 грн Курс валют у Монобанку: Валюта купівля продаж Євро 38,95 грн 40,04 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн Курс валют у Райффайзен банку: Валюта купівля продаж Євро 43,00 грн 43,70 грн Долар 39,90 грн 40,50 грн Курс валют в УкрСиббанку: Валюта купівля продаж Євро 42,45 грн 43,65 грн Долар 40,00 грн 40,50 грн Курс валют у ПУМБ: Валюта купівля продаж Євро 43,25 грн 44,25 грн Долар 40,00 грн 41,00 грн Читайте Євро подешевшало, долар стабільний. Курс валют на 25 січня Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ

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