Долар та євро в обмінниках трохи здорожчали: курс валют на 27 січня
Фото: Pixabay
Сьогодні, 27 січня, Національний банк України встановив офіційний курс євро на рівні 39,84 грн, що на 8 коп. дорожче, ніж учора.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Курс долара регулятор не змінив – 36,56 грн.
Зараз дивляться
Який курс валют в банках України 27.01.2023:
|Дата
|26.01.2023
|27.01.2023
|Євро
|39,76 грн
|39,84 грн
|Долар
|36,56 грн
|36,56 грн
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,30 грн
|43,30 грн
|Долар
|39,80 грн
|40,30 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,50 грн
|43,60 грн
|Долар
|40,25 грн
|40,85 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|43,00 грн
|43,70 грн
|Долар
|39,90 грн
|40,50 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,45 грн
|43,65 грн
|Долар
|40,00 грн
|40,50 грн
Курс валют у ПУМБ:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|43,25 грн
|44,25 грн
|Долар
|40,00 грн
|41,00 грн
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ