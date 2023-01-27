Січень, 27 в 11:15

Сьогодні, 27 січня, Національний банк України встановив офіційний курс євро на рівні 39,84 грн, що на 8 коп. дорожче, ніж учора.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Курс долара регулятор не змінив – 36,56 грн.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 27.01.2023:

Дата 26.01.2023 27.01.2023 Євро 39,76 грн 39,84 грн Долар 36,56 грн 36,56 грн

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 42,30 грн 43,30 грн Долар 39,80 грн 40,30 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 42,50 грн 43,60 грн Долар 40,25 грн 40,85 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,95 грн 40,04 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 43,00 грн 43,70 грн Долар 39,90 грн 40,50 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 42,45 грн 43,65 грн Долар 40,00 грн 40,50 грн

Курс валют у ПУМБ:

Валюта купівля продаж Євро 43,25 грн 44,25 грн Долар 40,00 грн 41,00 грн

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ