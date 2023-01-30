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Факти / Україна / Економіка

Євро подешевшало, долар стабільний: за скільки можна купити валюту 30 січня

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
курс валют
Фото: Depositphotos

У понеділок, 30 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,75 грн/€1. Він знизився на 10 копійок.

Курс американського долара без змін – 36,57 грн/$1.

Який курс валют в банках України 30.01.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Зараз дивляться
Валюта Купівля Продаж
Євро 42,45 43,45
Долар 39,8 40,3

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 42,50 43,60
Долар 39,8 40,3

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,80 40,90
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 43,00 43,80
Долар 39,90 40,55

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 42,45 43,65
Долар 40,00 40,50
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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