Євро подешевшало, долар стабільний: за скільки можна купити валюту 30 січня
Фото: Depositphotos
У понеділок, 30 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,75 грн/€1. Він знизився на 10 копійок.
Курс американського долара без змін – 36,57 грн/$1.
Який курс валют в банках України 30.01.2023:
Курс валют у Приватбанку:
Зараз дивляться
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|42,45
|43,45
|Долар
|39,8
|40,3
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|42,50
|43,60
|Долар
|39,8
|40,3
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,80
|40,90
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|43,00
|43,80
|Долар
|39,90
|40,55
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|42,45
|43,65
|Долар
|40,00
|40,50
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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