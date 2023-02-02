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Факти / Україна / Економіка

Готівкове євро здорожчало: курс валют в Україні на 2 лютого 2023

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Готівкове євро здорожчало: курс валют в Україні на 2 лютого 2023
Фото: Pexels

Сьогодні, 2 лютого, офіційний курс європейської валюти зріс на 24 коп. – до 39,83 грн. Напередодні Нацбанк України встановив курс євро на рівні – 39,59 грн.

Про це повідомляє Нацбанк України.

Офіційний курс долара все ще без змін – 36,56 грн.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 02.02.2023:

Дата 01.02.2023 02.02.2023
Євро 39,59 грн 39,83 грн
Долар 36,56 грн 36,56 грн

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 42,40 грн 43,40 грн
Долар 39,60 грн 40,10 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 42,65 грн 43,65 грн
Долар 40,10 грн 40,80 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,95 грн 40,04 грн
Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 43,00 грн 43,70 грн
Долар 39,80 грн 40,55 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 42,60 грн 43,85 грн
Долар 39,80 грн 40,30 грн

Курс валют у ПУМБ:

Валюта купівля продаж
Євро 43,25 грн 44,25 грн
Долар 40,00 грн 41,00 грн
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Євро різко впало у ціні: курс валют в Україні на 1 лютого

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанкПУМБ

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