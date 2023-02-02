Готівкове євро здорожчало: курс валют в Україні на 2 лютого 2023
Фото: Pexels
Сьогодні, 2 лютого, офіційний курс європейської валюти зріс на 24 коп. – до 39,83 грн. Напередодні Нацбанк України встановив курс євро на рівні – 39,59 грн.
Про це повідомляє Нацбанк України.
Офіційний курс долара все ще без змін – 36,56 грн.
Зараз дивляться
Який курс валют в банках України 02.02.2023:
|Дата
|01.02.2023
|02.02.2023
|Євро
|39,59 грн
|39,83 грн
|Долар
|36,56 грн
|36,56 грн
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,40 грн
|43,40 грн
|Долар
|39,60 грн
|40,10 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,65 грн
|43,65 грн
|Долар
|40,10 грн
|40,80 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|43,00 грн
|43,70 грн
|Долар
|39,80 грн
|40,55 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,60 грн
|43,85 грн
|Долар
|39,80 грн
|40,30 грн
Курс валют у ПУМБ:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|43,25 грн
|44,25 грн
|Долар
|40,00 грн
|41,00 грн
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ
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