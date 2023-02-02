Лютий, 02 в 10:08

Сьогодні, 2 лютого, офіційний курс європейської валюти зріс на 24 коп. – до 39,83 грн. Напередодні Нацбанк України встановив курс євро на рівні – 39,59 грн.

Про це повідомляє Нацбанк України.

Офіційний курс долара все ще без змін – 36,56 грн.

Зараз дивляться Який курс валют в банках України 02.02.2023: Дата 01.02.2023 02.02.2023 Євро 39,59 грн 39,83 грн Долар 36,56 грн 36,56 грн Курс валют у Приватбанку: Валюта купівля продаж Євро 42,40 грн 43,40 грн Долар 39,60 грн 40,10 грн Курс валют в Ощадбанку: Валюта купівля продаж Євро 42,65 грн 43,65 грн Долар 40,10 грн 40,80 грн Курс валют у Монобанку: Валюта купівля продаж Євро 38,95 грн 40,04 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн Курс валют у Райффайзен банку: Валюта купівля продаж Євро 43,00 грн 43,70 грн Долар 39,80 грн 40,55 грн Курс валют в УкрСиббанку: Валюта купівля продаж Євро 42,60 грн 43,85 грн Долар 39,80 грн 40,30 грн Курс валют у ПУМБ: Валюта купівля продаж Євро 43,25 грн 44,25 грн Долар 40,00 грн 41,00 грн Читайте Євро різко впало у ціні: курс валют в Україні на 1 лютого Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ

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