Лютий, 02 в 15:29

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україні лише цього року на відновлення знадобиться $17 млрд.

Про це він сказав на зустрічі з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.

За словами прем’єра, одним із ключових джерел фінансування нашого відновлення є російські активи.

Зараз дивляться – Цього року на ці потреби потрібно 17 млрд доларів. Одне з ключових джерел фінансування – російські активи. Варто створити реальний механізм їхнього спрямування на компенсацію збитків, завданих війною, — заявив Шмигаль. Прем’єр закликав Європейський Союз допомогти Україні швидко відновитись. Щодо того, скільки коштуватиме фактична післявоєнна реконструкція, Денис Шмигаль назвав суму від 600 млрд до 750 млрд євро. За його словами, наразі заморожених за кордоном російських активів – від 350 млрд до 500 млрд доларів. Крім того, в Україні конфісковано статки двох російських банків на суму 423 млн євро. Читайте Уряд Японії виділив $170 млн на екстрену відбудову України

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