Лютий, 03 в 9:48

Сьогодні, 3 лютого, офіційний курс європейської валюти зріс на 34 коп. – до 40,17 грн. Напередодні Нацбанк України встановив курс євро на рівні – 39,83 грн.

Офіційний курс долара все ще без змін – 36,56 грн.

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 42,35 грн 43,35 грн Долар 39,4 грн 39,9 грн

Курс валют в Ощадбанку:

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Валюта купівля продаж Євро 42,80 грн 43,80 грн Долар 39,80 грн 40,60 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,95 грн 40,04 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 43,10 грн 43,95 грн Долар 39,70 грн 40,45 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 42,60 грн 43,85 грн Долар 39,80 грн 40,30 грн

Курс валют у ПУМБ:

Валюта купівля продаж Євро 43,25 грн 44,25 грн Долар 39,75 грн 40,75 грн

В обмінниках долар у середньому можна купити за 40,00 грн, а продати по 40,15 грн. Євро в середньому коштує 43,39–43,65 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ