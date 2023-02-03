Євро здорожчало на 34 копійки: курс валют в Україні на 3 лютого
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Сьогодні, 3 лютого, офіційний курс європейської валюти зріс на 34 коп. – до 40,17 грн. Напередодні Нацбанк України встановив курс євро на рівні – 39,83 грн.
Офіційний курс долара все ще без змін – 36,56 грн.
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,35 грн
|43,35 грн
|Долар
|39,4 грн
|39,9 грн
Курс валют в Ощадбанку:
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|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,80 грн
|43,80 грн
|Долар
|39,80 грн
|40,60 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|43,10 грн
|43,95 грн
|Долар
|39,70 грн
|40,45 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,60 грн
|43,85 грн
|Долар
|39,80 грн
|40,30 грн
Курс валют у ПУМБ:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|43,25 грн
|44,25 грн
|Долар
|39,75 грн
|40,75 грн
В обмінниках долар у середньому можна купити за 40,00 грн, а продати по 40,15 грн. Євро в середньому коштує 43,39–43,65 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ