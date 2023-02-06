Лютий, 06 в 10:39

У понеділок, 6 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,99 грн/€1. Він знизився на 19 копійок.

Курс американського долара залишається 36,57 грн/$1.

Який курс валют в банках України 06.02.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Зараз дивляться Валюта Купівля Продаж Євро 42 43 Долар 39,5 40 Курс валют в Ощадбанку: Валюта Купівля Продаж Євро 42,70 43,75 Долар 39,80 40,60 Курс валют у Монобанку: Валюта Купівля Продаж Євро 39,55 40,65 Долар 36,65 37,44 Курс валют у Райффайзен банку: Валюта Купівля Продаж Євро 43,10 43,95 Долар 39,70 40,45 Курс валют в УкрСиббанку: Валюта Купівля Продаж Євро 42,30 43,45 Долар 39,75 40,25 Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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