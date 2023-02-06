Євро різко впало у ціні: курс валют в Україні на 6 лютого
Фото: Pexels
У понеділок, 6 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,99 грн/€1. Він знизився на 19 копійок.
Курс американського долара залишається 36,57 грн/$1.
Який курс валют в банках України 06.02.2023:
Курс валют у Приватбанку:
Зараз дивляться
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|42
|43
|Долар
|39,5
|40
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|42,70
|43,75
|Долар
|39,80
|40,60
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,55
|40,65
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|43,10
|43,95
|Долар
|39,70
|40,45
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|42,30
|43,45
|Долар
|39,75
|40,25
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
Знайшли помилку в тексті?
Помилка