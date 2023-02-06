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Факти / Україна / Економіка

Євро різко впало у ціні: курс валют в Україні на 6 лютого

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
валюта
Фото: Pexels

У понеділок, 6 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,99 грн/€1. Він знизився на 19 копійок.

Курс американського долара залишається 36,57 грн/$1.

Який курс валют в банках України 06.02.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Зараз дивляться
Валюта Купівля Продаж
Євро 42 43
Долар 39,5 40

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 42,70 43,75
Долар 39,80 40,60

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,55 40,65
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 43,10 43,95
Долар 39,70 40,45

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 42,30 43,45
Долар 39,75 40,25

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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