В Російській Федерації продовжується так звана гонка озброєнь серед основних політичних гравців, що активно створюють приватні армії за прикладом ПВК Вагнера Євгенія Пригожина.

Так, за даними Головного управління розвідки Міноборони, російський енергетичний монополіст Газпром вирішив створити власну приватну військову компанію.

Рішення про це вже підписав голова уряду РФ Михайло Мішустін.

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– Документ встановлює, що засновниками організації будуть ПАТ Газпром нафта з розміром долі у статутному капіталі організації 70% та приватна охоронна організація Стаф-центр з часткою 30%, – розповіли у відомстві.

Зазначається, що у створенні цієї організації російський уряд посилається на закон про “безпеку об’єктів паливно-енергетичного комплексу”, де зазначено, що підприємствам галузі можуть надати право на заснування приватної охоронної організації.

Розмір частки такого підприємства у статутному капіталі новоствореної організації не може бути меншим ніж 50%.