Лютий, 08 в 9:48

У середу, 8 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,15 грн/€1. Він знизився на 26 копійок.

Курс американського долара залишається 36,57 грн/$1.

Який курс валют в банках України 08.02.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Зараз дивляться Валюта Купівля Продаж Євро 41,65 42,65 Долар 39,5 40 Курс валют в Ощадбанку: Валюта Купівля Продаж Євро 42,30 43,35 Долар 39,7 40,55 Курс валют у Монобанку: Валюта Купівля Продаж Євро 39,37 40,57 Долар 36,65 37,44 Курс валют у Райффайзен банку: Валюта Купівля Продаж Євро 42,00 42,80 Долар 39,60 40,20 Курс валют в УкрСиббанку: Валюта Купівля Продаж Євро 42,10 43,25 Долар 39,75 40,25 Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter