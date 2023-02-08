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Факти / Україна / Економіка

Євро продовжує падати: курс валют в Україні на 8 лютого

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
долар євро валюта
Фото: Depositphotos

У середу, 8 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,15 грн/€1. Він знизився на 26 копійок.

Курс американського долара залишається 36,57 грн/$1.

Який курс валют в банках України 08.02.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Зараз дивляться
Валюта Купівля Продаж
Євро 41,65 42,65
Долар 39,5 40

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 42,30 43,35
Долар 39,7 40,55

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,37 40,57
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 42,00 42,80
Долар 39,60 40,20

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 42,10 43,25
Долар 39,75 40,25

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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