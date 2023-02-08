Євро продовжує падати: курс валют в Україні на 8 лютого
Фото: Depositphotos
У середу, 8 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,15 грн/€1. Він знизився на 26 копійок.
Курс американського долара залишається 36,57 грн/$1.
Який курс валют в банках України 08.02.2023:
Курс валют у Приватбанку:
Зараз дивляться
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,65
|42,65
|Долар
|39,5
|40
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|42,30
|43,35
|Долар
|39,7
|40,55
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,37
|40,57
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|42,00
|42,80
|Долар
|39,60
|40,20
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|42,10
|43,25
|Долар
|39,75
|40,25
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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