Лютий, 09 в 9:25

Євро знову дорожчає: курс валют в Україні на 9 лютого

Сьогодні офіційний курс євро Національний банк України встановив на рівні 39,25 грн, що на 11 коп. дорожче, ніж напередодні, 8 лютого. Офіційний курс долара лишається незмінним із липня 2022 року – 36,56 грн. Який курс валют в банках України 9.02.2023: Дата 8.02.2023 9.02.2023 Євро 39,55 грн 39,75 грн Долар 36,56 грн 36,56 грн Курс валют у Приватбанку: Зараз дивляться Валюта купівля продаж Євро 41,65 грн 42,65 грн Долар 39,45 грн 39,95 грн Курс валют в Ощадбанку: Валюта купівля продаж Євро 42,40 грн 43,35 грн Долар 39,80 грн 40,60 грн Курс валют у Монобанку: Валюта купівля продаж Євро 38,95 грн 40,04 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн Курс валют у Райффайзен банку: Валюта купівля продаж Євро 42,00 грн 42,80 грн Долар 39,60 грн 40,20 грн Курс валют в УкрСиббанку: Валюта купівля продаж Євро 42,00 грн 43,00 грн Долар 39,65 грн 40,15 грн Курс валют у ПУМБ: Валюта купівля продаж Євро 42,25 грн 43,25 грн Долар 39,75 грн 40,75 грн Читайте Євро продовжує падати: курс валют в Україні на 8 лютого Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ

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