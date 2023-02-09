Євро знову дорожчає: курс валют в Україні на 9 лютого
Сьогодні офіційний курс євро Національний банк України встановив на рівні 39,25 грн, що на 11 коп. дорожче, ніж напередодні, 8 лютого.
Офіційний курс долара лишається незмінним із липня 2022 року – 36,56 грн.
Який курс валют в банках України 9.02.2023:
|Дата
|8.02.2023
|9.02.2023
|Євро
|39,55 грн
|39,75 грн
|Долар
|36,56 грн
|36,56 грн
Курс валют у Приватбанку:
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|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,65 грн
|42,65 грн
|Долар
|39,45 грн
|39,95 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,40 грн
|43,35 грн
|Долар
|39,80 грн
|40,60 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,00 грн
|42,80 грн
|Долар
|39,60 грн
|40,20 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,00 грн
|43,00 грн
|Долар
|39,65 грн
|40,15 грн
Курс валют у ПУМБ:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,25 грн
|43,25 грн
|Долар
|39,75 грн
|40,75 грн
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ