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Факти / Україна / Економіка

Євро знову дорожчає: курс валют в Україні на 9 лютого

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Євро знову дорожчає: курс валют в Україні на 9 лютого

Сьогодні офіційний курс євро Національний банк України встановив на рівні 39,25 грн, що на 11 коп. дорожче, ніж напередодні, 8 лютого.

Офіційний курс долара лишається незмінним із липня 2022 року – 36,56 грн.

Який курс валют в банках України 9.02.2023:

Дата 8.02.2023 9.02.2023
Євро 39,55 грн 39,75 грн
Долар 36,56 грн 36,56 грн

Курс валют у Приватбанку:

Зараз дивляться
Валюта купівля продаж
Євро 41,65 грн 42,65 грн
Долар 39,45 грн 39,95 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 42,40 грн 43,35 грн
Долар 39,80 грн 40,60 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,95 грн 40,04 грн
Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 42,00 грн 42,80 грн
Долар 39,60 грн 40,20 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 42,00 грн 43,00 грн
Долар 39,65 грн 40,15 грн

Курс валют у ПУМБ:

Валюта купівля продаж
Євро 42,25 грн 43,25 грн
Долар 39,75 грн 40,75 грн
Читайте
Євро продовжує падати: курс валют в Україні на 8 лютого

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанкПУМБ

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