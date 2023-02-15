Скільки валюти тримають українці “під матрацами”: дані НБУ на кінець вересня 2022

Лютий, 15 в 14:47

Наприкінці ІІІ кварталу 2022 року, тобто на кінець вересня – початок жовтня, обсяг готівкової іноземної валюти поза банківською системою України сягав $107 млрд в еквіваленті. За оцінками НБУ, йдеться про заощадження українців та тіньову економіку.

Про це повідомляє члена Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

– Розрахунки базуються на експертних оцінках вивезення валюти туристами, оплати тіньового імпорту, ввезення валюти трудовими мігрантами тощо, – уточнив народний депутат.

Водночас, як зауважив політик, у цій цифрі не врахована потенційна втрата частини готівки внаслідок бойових дій.

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