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Факти / Україна / Економіка

Євро різко подешевшало: за скільки можна купити валюту 20 лютого

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
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Фото: Depositphotos

У понеділок, 20 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,84 грн/€1. Це на 27 копійок дешевше, ніж вчора.

Курс американського долара не змінився, він коштує 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 20.02.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,9 41,9
Долар 39,2 39,7

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 41,65 42,60
Долар 39,55 40,35

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,17 40,35
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 41,80 42,50
Долар 39,10 39,95

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 41,40 42,40
Долар 39,45 39,90

Експерти прогнозують, що у 2023 році курс долара перевищить позначку у 50 грн.

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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