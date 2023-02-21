Долар та євро в обмінниках зросли: курс валют в Україні на 21 лютого
Фото: Pixabay
Станом на 21 лютого офіційний курс євро зріс на 19 копійок – до 39,02 грн.
Курс долара Національний банк України все ще лишає без змін – 36,56 грн. Польський злотий коштує 8,22 грн – зріс на 10 коп.
Який курс валют в банках України 21.02.2023:
Курс валют у Приватбанку:
Зараз дивляться
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,95 грн
|41,95 грн
|Долар
|39,15 грн
|39,65 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,60 грн
|42,50 грн
|Долар
|39,50 грн
|40,30 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,70 грн
|42,40 грн
|Долар
|39,10 грн
|39,95 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,30 грн
|42,30 грн
|Долар
|39,60 грн
|39,70 грн
Курс валют у ПУМБ:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,75 грн
|42,75 грн
|Долар
|39,50 грн
|40,50 грн
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ