Лютий, 21 в 9:54

Станом на 21 лютого офіційний курс євро зріс на 19 копійок – до 39,02 грн.

Курс долара Національний банк України все ще лишає без змін – 36,56 грн. Польський злотий коштує 8,22 грн – зріс на 10 коп.

Який курс валют в банках України 21.02.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Зараз дивляться

Валюта купівля продаж Євро 40,95 грн 41,95 грн Долар 39,15 грн 39,65 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,60 грн 42,50 грн Долар 39,50 грн 40,30 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,95 грн 40,04 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 41,70 грн 42,40 грн Долар 39,10 грн 39,95 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,30 грн 42,30 грн Долар 39,60 грн 39,70 грн

Курс валют у ПУМБ:

Валюта купівля продаж Євро 41,75 грн 42,75 грн Долар 39,50 грн 40,50 грн

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ