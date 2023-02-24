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Факти / Україна / Економіка

В Україні заборонять відбирати у боржників гроші, що надійшли як благодійна допомога

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
В Україні заборонять відбирати у боржників гроші, що надійшли як благодійна допомога
Фото: Depositphotos

Уряд підтримав законопроєкт щодо заборони стягнення та накладення арешту на кошти боржника, які надійшли як державна або благодійна допомога.

Про це повідомляють у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій.

– Пропонується заборонити державним і приватним виконавцям стягувати та накладати арешт на кошти боржників-фізичних осіб, якщо людина отримала ці кошти як цільову допомогу від громадських, благодійних чи міжнародних організацій, — йдеться у повідомленні. 

Це стосується й допомоги на проживання, яка виплачується внутрішньо переміщеним особам.

Зараз дивляться

– Не можна в людини забирати останнє, стягувати кошти, які часто є єдиним джерелом для існування найбільш незахищених! Це треба усвідомлювати. Сподіваюсь на розуміння та підтримку з боку парламентарів. Закликаю народних депутатів впровадити цю ініціативу якнайшвидше, – звернулася до народних депутатів віцепрем’єрка Ірина Верещук.

Законодавча ініціатива від уряду пропонує накласти заборону у сфері виконавчих проваджень на період воєнного стану і 30 днів після його припинення.

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Джерело: Мінреінтеграції

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