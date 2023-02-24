Лютий, 24 в 10:08

Станом на 24 лютого офіційний курс євро становить 38,82 грн, що на 11 коп. дешевше, ніж учора.

Про це повідомляє Національний банк України.

Офіційний курс долара на сьогодні досі без змін – 36,56 грн. Польський злотий подешевшав на 2 коп. і коштує 8,18 грн.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 24.02.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,70 грн 41,70 грн Долар 39,05 грн 39,55 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,30 грн 42,10 грн Долар 39,30 грн 40,15 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,95 грн 40,04 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 41,30 грн 41,90 грн Долар 39,20 грн 39,90 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,00 грн 42,10 грн Долар 39,50 грн 39,60 грн

Курс валют у ПУМБ:

Валюта купівля продаж Євро 41,50 грн 42,50 грн Долар 39,00 грн 40,00 грн

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ