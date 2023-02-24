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Факти / Україна / Економіка

Євро продовжує дешевшати: курс валют в Україні на 24 лютого

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Євро
Фото: Depositphotos

Станом на 24 лютого офіційний курс євро становить 38,82 грн, що на 11 коп. дешевше, ніж учора.

Про це повідомляє Національний банк України.

Офіційний курс долара на сьогодні досі без змін – 36,56 грн. Польський злотий подешевшав на 2 коп. і коштує 8,18 грн.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 24.02.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,70 грн 41,70 грн
Долар 39,05 грн 39,55 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,30 грн 42,10 грн
Долар 39,30 грн 40,15 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,95 грн 40,04 грн
Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,30 грн 41,90 грн
Долар 39,20 грн 39,90 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,00 грн 42,10 грн
Долар 39,50 грн 39,60 грн

Курс валют у ПУМБ:

Валюта купівля продаж
Євро 41,50 грн 42,50 грн
Долар 39,00 грн 40,00 грн
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Готівкове євро трохи здешевшало: курс валют в Україні на 23 лютого

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанкПУМБ

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