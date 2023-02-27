Лютий, 27 в 9:35

У понеділок, 27 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,64 грн/€1. За вихідні євро здешевшало на 18 копійок.

Курс американського долара не змінився, він коштує 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти відрізняється.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 27.02.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,4 41,4 Долар 38,9 39,4

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 41,30 42,0 Долар 39,35 40,15

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 38,8 40,00 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 41,30 41,90 Долар 39,20 39,90

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 41,00 41,95 Долар 39,55 39,65

Експерти прогнозують, що у 2023 році курс долара перевищить позначку у 50 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк