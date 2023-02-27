За вихідні євро різко впало у ціні: курс валют в Україні на 27 лютого
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У понеділок, 27 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,64 грн/€1. За вихідні євро здешевшало на 18 копійок.
Курс американського долара не змінився, він коштує 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти відрізняється.
Зараз дивляться
Який курс валют в банках України 27.02.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,4
|41,4
|Долар
|38,9
|39,4
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,30
|42,0
|Долар
|39,35
|40,15
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,8
|40,00
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,30
|41,90
|Долар
|39,20
|39,90
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,00
|41,95
|Долар
|39,55
|39,65
Експерти прогнозують, що у 2023 році курс долара перевищить позначку у 50 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк