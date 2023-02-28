Лютий, 28 в 18:27

Україна може отримати програму з переліком заходів, необхідних для членства в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) вже в червні 2023 року.

Про це розповів прем’єр України Денис Шмигаль під час спільної з генсеком ОЕСР Матіасом Корманном заяви для ЗМІ.

Шмигаль пояснив, що для членства в ОЕСР країна має відповідати певним стандартам рівня життя.

Зараз дивляться

Наразі відбувається початковий діалог щодо вступу України в цю організацію. А влітку планується підписання програми з переліком подальших заходів.

– Ми спільно працюємо над розробкою програми для України, реалізація якої допоможе перейти до дорожньої карти щодо отримання членства, – наголосив Шмигаль.

Він привітав пропозицію генсека ОЕСР щодо “можливості підписання такої програми вже червні цього року”.

За словами Шмигаля, вступ України до ОЕСР буде потужним сигналом для інвесторів, а також сприятиме євроінтеграції нашої держави, її розвитку та добробуту українців.

Коментуючи відкриття офісу організації у Києві 1 березня, прем’єр пояснив, що це дозволить координувати роботу з відбудови України, а також запроваджувати стандарти ОЕСР.

– Посилення взаємодії з ОЕСР є одним із ключових пріоритетів для трансформації нашої економіки та сприяння її глибокій інтеграції в міжнародні ринки, – заявив Шмигаль.

За його словами, Україна та ОЕСР вже досягли результатів в антикорупційній сфері, інвестиціях, вдосконаленні податкової системи, “зеленій” економіці, підприємництві, децентралізації, енергетиці та в інших сферах.

Важливим кроком було приєднання України до робочої групи щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях ОЕСР.

До Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), створеної в 1960 році, входять 38 найбільш розвинутих країн світу. Штаб-квартира розташована в Парижі (Франція).

5 липня 2022 року Україна подала офіційну заявку на вступ до ОЕСР. А на початку жовтня організація визнала нашу державу потенційним членом, після чого стартував початковий діалог щодо вступу. У подальшому Рада ОЕСР перейде до підготовки проєкту дорожньої карти для України.

1 березня в Києві почне працювати офіційний координаційний офіс Організації економічного співробітництва та розвитку. Він допомагатиме Україні розбудовувати ринкову економіку.