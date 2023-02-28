Лютий, 28 в 15:08

У березні 2023 року річні тарифні тарифи на газ пропонують дев’ять постачальників. Ціни коливаються від 7,70 грн до 9,99 грн за кубометр.

У порівнянні з попередніми місяцями свої цінники на газ для населення газопостачальні компанії не змінили.

П’ять компаній пропонують кубометр газу дешевше від 8 грн. Ціна газу у ще чотирьох коливається від 8,20 до 9,99 грн за кубометр.

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Ціни постачальників газу такі:

Еру Людям – 7,70 грн;

Енерджі Трейд Груп – 7,799 грн;

Нафтогаз України – 7,96 грн;

Прикарпат Енерго Трейд – 7,98 грн;

Полтавагаз Збут – 7,99 грн;

ТОВ Львівенергозбут – 8,20 грн;

ТОВ Київські енергетичні послуги (YASNO) – 8,46 грн;

ТОВ Дніпровські енергетичні послуги (YASNO) – 8,46 грн;

ТМ СвітлоГаз (ТОВ Ритейл Сервіс) – 9,99 грн.

Також у компанії Енерджі Трейд Груп до кінця квітня 2023 року діятиме сезонна пропозиція – акційний тариф Чорна п’ятниця, ціна газу в якому – 7,699 грн за кубометр.

На період дії воєнного стану діє мораторій на підвищення тарифів на газ населення. Ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником і побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.

Джерело: ГазПравда