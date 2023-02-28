Лютий, 28 в 11:01

Сьогодні, 28 лютого, Національний банк України курс євро встановив на рівні 38,61 грн. Напередодні європейська валюта коштувала трохи дорожче – 38,64 грн.

Офіційний курс долара з липня 2022 року без змін – 36,56 грн.

Проте у банківських обмінниках курси валюти вищі за офіційні.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 28.02.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,00 грн 41,10 грн Долар 38,45 грн 38,95 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,80 грн 41,85 грн Долар 38,90 грн 40,00 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,95 грн 40,04 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 41,40 грн 41,20 грн Долар 38,50 грн 39,30 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,25 грн 41,25 грн Долар 38,60 грн 39,10 грн

Курс валют у ПУМБ:

Валюта купівля продаж Євро 41,00 грн 41,75 грн Долар 39,00 грн 39,75 грн

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ