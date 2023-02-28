Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Економіка

Євро та долар в обмінниках продовжують дешевшати: курс валют в Україні на 28 лютого

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Євро та долар в обмінниках продовжують дешевшати: курс валют в Україні на 28 лютого
Фото: Depositphotos

Сьогодні, 28 лютого, Національний банк України курс євро встановив на рівні 38,61 грн. Напередодні європейська валюта коштувала трохи дорожче – 38,64 грн.

Офіційний курс долара з липня 2022 року без змін – 36,56 грн.

Проте у банківських обмінниках курси валюти вищі за офіційні.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 28.02.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,00 грн 41,10 грн
Долар 38,45 грн 38,95 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,80 грн 41,85 грн
Долар 38,90 грн 40,00 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,95 грн 40,04 грн
Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,40 грн 41,20 грн
Долар 38,50 грн 39,30 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,25 грн 41,25 грн
Долар 38,60 грн 39,10 грн

Курс валют у ПУМБ:

Валюта купівля продаж
Євро 41,00 грн 41,75 грн
Долар 39,00 грн 39,75 грн
Читайте
За вихідні євро різко впало у ціні: курс валют в Україні на 27 лютого

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанкПУМБ

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка