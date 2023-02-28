Євро та долар в обмінниках продовжують дешевшати: курс валют в Україні на 28 лютого
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Сьогодні, 28 лютого, Національний банк України курс євро встановив на рівні 38,61 грн. Напередодні європейська валюта коштувала трохи дорожче – 38,64 грн.
Офіційний курс долара з липня 2022 року без змін – 36,56 грн.
Проте у банківських обмінниках курси валюти вищі за офіційні.
Зараз дивляться
Який курс валют в банках України 28.02.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,00 грн
|41,10 грн
|Долар
|38,45 грн
|38,95 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,80 грн
|41,85 грн
|Долар
|38,90 грн
|40,00 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,40 грн
|41,20 грн
|Долар
|38,50 грн
|39,30 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,25 грн
|41,25 грн
|Долар
|38,60 грн
|39,10 грн
Курс валют у ПУМБ:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,00 грн
|41,75 грн
|Долар
|39,00 грн
|39,75 грн
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ