Березень, 02 в 9:29

Євро та долар в обмінниках трохи здешевшали: курс валют в Україні на 2 березня

Сьогодні, 2 березня, офіційний курс європейської валюти Національний банк підвищив на 25 коп. – до 39,07 грн. Проте у багатьох банківських обмінниках курс євро трохи впав. Офіційний курс долара залишається на торішньому рівні – 36,56 грн. Злотий зріс на 12 коп. Який курс валют в банках України 2.03.2023: Зараз дивляться Курс валют у Приватбанку: Валюта купівля продаж Євро 40,00 грн 41,00 грн Долар 38,40 грн 38,90 грн Курс валют в Ощадбанку: Валюта купівля продаж Євро 39,50 грн 41,80 грн Долар 38,30 грн 39,75 грн Курс валют у Монобанку: Валюта купівля продаж Євро 38,95 грн 40,04 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн Курс валют у Райффайзен банку: Валюта купівля продаж Євро 40,40 грн 41,40 грн Долар 38,50 грн 39,50 грн Курс валют в УкрСиббанку: Валюта купівля продаж Євро 40,15 грн 41,15 грн Долар 38,30 грн 39,00 грн Курс валют у ПУМБ: Валюта купівля продаж Євро 40,50 грн 41,25 грн Долар 38,50 грн 39,25 грн Читайте Євро починає дорожчати: курс валют в Україні на 1 березня Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ

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