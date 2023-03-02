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Факти / Україна / Економіка

Євро та долар в обмінниках трохи здешевшали: курс валют в Україні на 2 березня

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Євро та долар в обмінниках трохи здешевшали: курс валют в Україні на 2 березня

Сьогодні, 2 березня, офіційний курс європейської валюти Національний банк підвищив на 25 коп. – до 39,07 грн. Проте у багатьох банківських обмінниках курс євро трохи впав.

Офіційний курс долара залишається на торішньому рівні – 36,56 грн. Злотий зріс на 12 коп.

Який курс валют в банках України 2.03.2023:

Зараз дивляться

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,00 грн 41,00 грн
Долар 38,40 грн 38,90 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,50 грн 41,80 грн
Долар 38,30 грн 39,75 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,95 грн 40,04 грн
Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,40 грн 41,40 грн
Долар 38,50 грн 39,50 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,15 грн 41,15 грн
Долар 38,30 грн 39,00 грн

Курс валют у ПУМБ:

Валюта купівля продаж
Євро 40,50 грн 41,25 грн
Долар 38,50 грн 39,25 грн
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Євро починає дорожчати: курс валют в Україні на 1 березня

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанкПУМБ

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