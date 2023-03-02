Євро та долар в обмінниках трохи здешевшали: курс валют в Україні на 2 березня
Сьогодні, 2 березня, офіційний курс європейської валюти Національний банк підвищив на 25 коп. – до 39,07 грн. Проте у багатьох банківських обмінниках курс євро трохи впав.
Офіційний курс долара залишається на торішньому рівні – 36,56 грн. Злотий зріс на 12 коп.
Який курс валют в банках України 2.03.2023:
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Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,00 грн
|41,00 грн
|Долар
|38,40 грн
|38,90 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,50 грн
|41,80 грн
|Долар
|38,30 грн
|39,75 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,40 грн
|41,40 грн
|Долар
|38,50 грн
|39,50 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,15 грн
|41,15 грн
|Долар
|38,30 грн
|39,00 грн
Курс валют у ПУМБ:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,50 грн
|41,25 грн
|Долар
|38,50 грн
|39,25 грн
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ